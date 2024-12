WATCH: विराट कोहली की मेलबर्न एयरपोर्ट पर अपने परिवार का वीडियो बनाने को लेकर महिला रिपोर्टर से झड़प

Highlights कोहली की मेलबर्न एयरपोर्ट पर एक महिला पत्रकार से कहासुनी हो गई दरअसल, पूर्व भारतीय कप्तान चैनल 7 के कैमरों से खास तौर पर परेशान थे ये कैमरा कोहली और उनके परिवार पर केंद्रित थे

नई दिल्ली: भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली की गुरुवार को मेलबर्न एयरपोर्ट पर एक महिला पत्रकार से कहासुनी हो गई। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ी शहर में उतरे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड से बात कर रहे थे और लगभग उसी समय कोहली और उनके परिवार को एयरपोर्ट पर देखा गया। इसके बाद कैमरे कोहली पर आ गए, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं।

कोहली चैनल 7 के कैमरों से खास तौर पर परेशान थे, जो कोहली और उनके परिवार पर केंद्रित थे। उन्होंने कोहली की एक महिला रिपोर्टर से हुई झड़प को फिल्माया, जो चैनल नाइन की बताई जाती है। 7न्यूज ने कोहली के हवाले से कहा, "अपने बच्चों के साथ मुझे थोड़ी गोपनीयता की जरूरत है, आप मुझसे पूछे बिना फिल्म नहीं बना सकते।"

हालांकि, एक अन्य रिपोर्टर ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से गलतफहमी थी क्योंकि कोहली को लगा कि कैमरे उनके बच्चों को फिल्मा रहे हैं। कोहली को यह आश्वासन भी दिया गया कि उन्हें और उनके परिवार को फिल्माया नहीं जा रहा है। उन्होंने रिपोर्टर से हाथ भी मिलाया। रिपोर्टर ने 7न्यूज को बताया, "प्रतीक्षारत कैमरों को देखकर कोहली थोड़ा गुस्से में आ गए क्योंकि यह काफी हद तक गलतफहमी थी कि उन्हें लगा कि मीडिया उन्हें उनके बच्चों के साथ फिल्मा रहा है।"

Indian cricket superstar Virat Kohli has been involved in a fiery confrontation at Melbourne Airport. @theodrop has the details. https://t.co/5zYfOfGqUb#AUSvIND#7NEWSpic.twitter.com/uXqGzmMAJi