गेंद लुढ़कती विकेट पर लगी, आपको कैसा महसूस हुआ?, किंग चार्ल्स तृतीय ने कप्तान शुभमन गिल से पूछा, देखिए वीडियो

ENG vs IND Test 2025: किंग चार्ल्स तृतीय ने मंगलवार को क्लेरेंस हाउस के बगीचे में भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों से मुलाकात के दौरान मोहम्मद सिराज के आउट होने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया लेकिन इसके बारे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल से पूछे बिना नहीं रह सके। ब्रिटेन के 76 वर्षीय महाराजा ने भारतीय क्रिकेटरों के साथ इस खेल को लेकर काफी समय तक चर्चा की। गिल ने उनसे टीम की मुलाकात को अद्भुत करार दिया। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी और उप उच्चायुक्त सुजीत घोष के साथ कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला तथा सचिव देवजीत सैकिया इस दौरान वहां मौजूद थे। गिल ने मुलाकात के बाद कहा, ‘‘यह अद्भुत था। मुझे लगता है कि वह (किंग चार्ल्स) बहुत दयालु और उदार हैं। हमारी उन से बहुत अच्छी बातचीत हुई।’’

#WATCH | London, UK | On the lord's #INDvsENGTest | Team India skipper Shubman Gill says, "The way both the teams played, they showed a lot of passion. We played with a lot of pride and gave our all mentally and physically. At the end of the day, when you play a test match that… pic.twitter.com/M3ySIQOTLS— ANI (@ANI) July 15, 2025

भारत को सोमवार को लॉर्ड्स मैदान पर श्रृंखला के रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच में 22 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारत के आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद सिराज थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि शोएब बशीर की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेने के बाद धीरे से विकेट से टकराई और फिर गिल्लियां गिर गयी।

गिल ने कहा, ‘‘उन्होंने (किंग चार्ल्स) हमें बताया कि हमारे आखिरी बल्लेबाज के आउट होने का तरीका काफी दुर्भाग्यपूर्ण था, गेंद लुढ़कती हुई विकेट पर लग गई। वह हमसे बस पूछ रहे थे, ‘उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ?’ और हमने उन्हें बताया कि यह हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण मैच था। उम्मीद है कि अगले दोनों मैचों में हमें किस्मत का अच्छा साथ मिलेगा।’’

#WATCH | London, UK | On meeting King Charles III, BCCI vice president Rajeev Shukla says, "It was a very historic moment that King Charles III invited Men's and Women's Indian Cricket teams. The players are very happy after meeting him...The King also asked me about the book… pic.twitter.com/a5pp0QRDx6 — ANI (@ANI) July 15, 2025

गिल ने इस मौके पर कहा कि भारतीय टीम जब भी इंग्लैंड में खेलती है, उसे प्रवासियों भारतीय से जबरदस्त समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि हम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हम जहां भी जाते हैं हमें हमेशा अच्छा समर्थन मिलता है। यहां भी ऐसा ही रहा है। मुझे हालांकि लगता है कि पहले कुछ दिनों में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के समर्थक अधिक थे, लेकिन मैच के आखिरी तीन दिनों में हमें दर्शकों से काफी अच्छा समर्थन मिला।’’ गिल का मानना है कि पहले तीन मैचों में क्रिकेट की गुणवत्ता ने लोगों की दिलचस्पी टेस्ट क्रिकेट में बढ़ा दी है।

#WATCH | London, UK | On Indian captain Shubman Gill, BCCI vice president Rajeev Shukla says, "Shubman Gill has established himself as a good Captain. He has also proved himself as a good batsman as he scored consecutive centuries..." pic.twitter.com/emf6CzjtIv — ANI (@ANI) July 15, 2025

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि दोनों टीमों ने बहुत जुनून दिखाया। हमने बहुत गर्व के साथ खेला। हमने मानसिक और शारीरिक रूप से अपना सब कुछ दिया। कोई टेस्ट मैच पांचवें दिन के आखिरी सत्र तक चलता है और आप उसे 20 (22) रन से हार जाते हैं, तो निश्चित रूप से टेस्ट क्रिकेट असली विजेता होगा।’’

#WATCH | London, UK | BCCI vice president Rajeev Shukla says, "...We are all feeling the absence of Rohit Sharma and Virat Kohli. The decision to retire made by Rohit Sharma and Virat Kohli was their own. It is the policy of BCCI that we never tell any player to retire...We will… pic.twitter.com/4ShzHNG5W3 — ANI (@ANI) July 15, 2025

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात को लेकर अपनी टीम के उत्साह को व्यक्त किया। हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘यह वास्तव में एक बहुत अच्छा अनुभव था। हम पहले भी कई बार इंग्लैंड आये है लेकिन उनसे मुलाकात का यह पहला अवसर है। वह बहुत मिलनसार है। उन्होंने हमसे हमारी यात्रा के बारे में पूछा।’’

#WATCH | London, UK | On the Lord's #INDvsENGTest | BCCI vice president Rajeev Shukla says, "We had a discussion with the King regarding the Lord's test match...The King said that the dismissal of Mohammed Siraj was very unfortunate; otherwise, India could have won the… pic.twitter.com/uUjEpMndMo — ANI (@ANI) July 15, 2025

महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा, ‘‘ ‘रॉयल हाउस’ आकर किंग चार्ल्स से मिलना एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हम साउथम्पटन से इतनी दूर आए लेकिन यह वास्तव में शानदार रहा। हमारी टीम की खिलाड़ी इसे लेकर बहुत उत्साहित थीं और हमें खुशी है कि हम यहां हैं।’’

#WATCH | London, UK | On meeting King Charles III, Team India skipper Shubman Gill says, "It was amazing to meet King Charles III and he was very kind and generous to call us. We had some really good conversations. King Charles III told us that the way our last batsman got out in… pic.twitter.com/M1Us18svHt — ANI (@ANI) July 15, 2025

यह कार्यक्रम ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था, जो किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा दक्षिण एशिया में गरीबी, असमानता और अन्याय से निपटने के लिए स्थापित एक परोपकार है। ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक हितन मेहता ने कहा, ‘‘ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की शुरुआत 2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच से हुई थी, जिसे चार्ल्स तृतीय (तब वे प्रिंस ऑफ वेल्स थे) ने आयोजित करने में मदद की थी। ऐसे में आज क्लेरेंस हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन होना दिल को छूने वाला है।’’

#WATCH | London, UK | On meeting King Charles III, India women's cricket team captain Harmanpreet Kaur says, "It was a very nice experience meeting King Charles III. This was our first time meeting him and he was very friendly..."



She further says, "We have been playing good… pic.twitter.com/Iab65MXXKc — ANI (@ANI) July 15, 2025

उन्होंने कहा, ‘‘हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में हमारे काम के लिए किंग चार्ल्स के निरंतर समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। यह देखना बहुत अच्छा रहा है कि यह एक बहुत छोटे संगठन से बढ़कर दक्षिण एशिया में 1.3 करोड़ लोगों की मदद करने वाला बन गया है।’’

#WATCH | The United Kingdom: King Charles III pose with the players of the Indian Men's and Women's Cricket team, the coach, staff members and BCCI officials, at St. James's Palace in London. pic.twitter.com/YRhQPcXvuw — ANI (@ANI) July 15, 2025

पुरुष टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने चौथे टेस्ट से पहले मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गई। पांच मैचों की श्रृंखला का चौथा टेस्ट 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जायेगा। महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला को 3-2 से जीतने के बाद बुधवार को अपने तीन मैचों की श्रृंखला के शुरुआती एकदिवसीय मुकाबले के लिए साउथम्प्टन लौट गई।