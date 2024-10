WATCH Varun Chakaravarthy: 3 साल बाद कमाल की वापसी?, 4 ओवर, 31 रन और 3 विकेट, बांग्लादेश खिलाड़ी पर टूट पड़े, रविचंद्रन अश्विन को धन्यवाद दिया

Highlights Varun Chakaravarthy ind vs ban: कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को शुक्रिया कहा। Varun Chakaravarthy ind vs ban: दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को धन्यवाद दिया। Varun Chakaravarthy ind vs ban: पहले टी20 मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी और 31 रन देकर 3 विकेट लिए।

Varun Chakaravarthy ind vs ban: कमाल कमबैक?, 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी की और धमाल की गेंदबाजी कर बांग्लादेश खिलाड़ी पर टूट पड़े। वरुण चक्रवर्ती ने पहले टी20 मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी और 31 रन देकर 3 विकेट लिए। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को धन्यवाद दिया। वरुण ने कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को शुक्रिया कहा। तीन लंबे वर्षों के बाद यह निश्चित रूप से मेरे लिए भावनात्मक था। यह पुनर्जन्म जैसा लगता है। मैं बस नीली ड्रेस में अपने आप को देखना चाहता हूं। आईपीएल के बाद मैंने कुछ टूर्नामेंट खेले और उनमें से एक टीएनपीएल था।

Brilliant win for our boys, right after a special performance from our women's team! 🤩 @arshdeepsinghh continues to be a game changer in the shorter formats, and great to see @chakaravarthy29 shine in his comeback match. All eyes on the second T20I in Delhi as we look to seal… pic.twitter.com/4NBYl7qpRB— Jay Shah (@JayShah) October 6, 2024