चक दे इंडिया..., तिलक ने कहा-संजू और शिवम ने कमाल का पारी के साथ दिया साथ, देखिए भावुक वीडियो

दुबईः भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में 69 रन की नाबाद पारी को अपने करियर की सबसे खास पारियों में से एक बताया। तिलक के अर्धशतक की मदद से भारत ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया। तिलक ने मैच के बाद एक घंटे विलंब से शुरू हुए पुरस्कार वितरण समारोह में ‘प्लेयर आफ द मैच’ का पुरस्कार लेने के बाद कहा ,‘दबाव था। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। मैं संयम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मेरे करियर की सबसे खास पारियों में से एक। चक दे इंडिया।’

𝗥𝗮𝘄 𝗘𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀



Special Team 👌

Special Triumph 🙌



🎥 From Dressing Room to the Field of Play - Scenes right through the final moments before #TeamIndia completed a stunning win in #AsiaCup2025#Final! 👍 👍 pic.twitter.com/P2hfjarLQl — BCCI (@BCCI) September 29, 2025

7️⃣ Matches

3️⃣1️⃣4️⃣ Runs

3️⃣ Fifties



For his blockbuster performance in #AsiaCup2025, #TeamIndia opener Abhishek Sharma is named the Player of the Tournament 👏👏@IamAbhiSharma4pic.twitter.com/AM11dTho7u— BCCI (@BCCI) September 28, 2025

उन्होंने कहा ,‘हम हर क्रम पर खेलने को तैयार रहते हैं। लचीलापन होना जरूरी है। मैं किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिये तैयार था। मुझे अपने खेल पर भरोसा था। जब विकेट धीमे होते हैं तो मैने गौती सर से इस पर बात की है और उनके साथ काफी मेहनत की है।’ तिलक ने अहम साझेदारियों के लिये संजू सैमसन और शिवम दुबे की भी तारीफ की।

Tilak Varma scored a fantastic unbeaten fifty in the chase to power #TeamIndia to a title triumph 🏆 & bagged the Player of the Match award 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#AsiaCup2025 | #Finalpic.twitter.com/17XSNuABmN— BCCI (@BCCI) September 28, 2025

उन्होंने कहा ,‘सैमसन की शानदार पारी। दुबे ने दबाव में जिस तरह से खेला, वह टीम के लिये बहुत जरूरी थ।’ ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ चुने गए अभिषेक शर्मा ने कहा ,‘विश्व कप जीतने वाली इस टीम में जगह बनाना किसी सलामी बल्लेबाज के लिये आसान नहीं था। मैंने अपने खेल पर बहुत मेहनत की।

Sheer brilliance under pressure! Congratulations Team India @BCCI on this historic win against Pakistan and bringing home the 9th #AsiaCup trophy. An unbeaten tournament, sealed in style with outstanding performances by @TilakV9, #SanjuSamson, #ShivamDube and @imkuldeep18 in the… pic.twitter.com/x50cCN81iu — Thakur Arun Singh (@ThakurArunS) September 28, 2025

कोच और कप्तान का साथ मुझे टूर्नामेंट में शुरुआत से मिला।’ उन्होंने कहा ,‘जब मैं अच्छा खेलता हूं तो टीम को जीतना चाहिये। कई बार आप नाकाम भी होते हो लेकिन प्रक्रिया का अनुसरण करना अहम है।’ पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा कि हार को पचाना आसान नहीं होगा। विकेट गंवाये। गेंदबाजी अच्छी की लेकिन रन नाकाफी थे। स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाये और विकेट गिरते रहे।’