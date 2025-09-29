चक दे इंडिया..., तिलक ने कहा-संजू और शिवम ने कमाल का पारी के साथ दिया साथ, देखिए भावुक वीडियो

Highlightsकरियर की सबसे खास पारियों में से एक। चक दे इंडिया।संयम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। झटकों से उबरते हुए पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया।
दुबईः भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में 69 रन की नाबाद पारी को अपने करियर की सबसे खास पारियों में से एक बताया। तिलक के अर्धशतक की मदद से भारत ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया। तिलक ने मैच के बाद एक घंटे विलंब से शुरू हुए पुरस्कार वितरण समारोह में ‘प्लेयर आफ द मैच’ का पुरस्कार लेने के बाद कहा ,‘दबाव था। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। मैं संयम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मेरे करियर की सबसे खास पारियों में से एक। चक दे इंडिया।’
उन्होंने कहा ,‘हम हर क्रम पर खेलने को तैयार रहते हैं। लचीलापन होना जरूरी है। मैं किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिये तैयार था। मुझे अपने खेल पर भरोसा था। जब विकेट धीमे होते हैं तो मैने गौती सर से इस पर बात की है और उनके साथ काफी मेहनत की है।’ तिलक ने अहम साझेदारियों के लिये संजू सैमसन और शिवम दुबे की भी तारीफ की।
उन्होंने कहा ,‘सैमसन की शानदार पारी। दुबे ने दबाव में जिस तरह से खेला, वह टीम के लिये बहुत जरूरी थ।’ ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ चुने गए अभिषेक शर्मा ने कहा ,‘विश्व कप जीतने वाली इस टीम में जगह बनाना किसी सलामी बल्लेबाज के लिये आसान नहीं था। मैंने अपने खेल पर बहुत मेहनत की।
कोच और कप्तान का साथ मुझे टूर्नामेंट में शुरुआत से मिला।’ उन्होंने कहा ,‘जब मैं अच्छा खेलता हूं तो टीम को जीतना चाहिये। कई बार आप नाकाम भी होते हो लेकिन प्रक्रिया का अनुसरण करना अहम है।’ पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा कि हार को पचाना आसान नहीं होगा। विकेट गंवाये। गेंदबाजी अच्छी की लेकिन रन नाकाफी थे। स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाये और विकेट गिरते रहे।’