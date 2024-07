WATCH: महाराष्ट्र सदन में रोहित शर्मा ने मराठी में ऐसी स्पीच दी कि हँसने लगे लोग, बताया सूर्यकुमार की कैच का किस्सा

मुंबई: शुक्रवार को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के साथ महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचे, जहां टी20 विश्व कप विजेता क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की।

यहां क्रिकेटरों ने सदन को संबोधित करते हुए अपनी जीत के अनुभव को बताया। जहां कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मराठी में स्पीच दी तो वहीं शिवम दूबे ने हिन्दी में भाषण दिया।जब रोहित शर्मा ने अपनी स्पीच में सूर्यकुमार यादव की अविस्मरणीय कैच का जिक्र किया तो पूरे सदन में हंसी गूंज कई। दरअसल, जब कैच को लेकर रोहित शर्मा ने कहा, "सूर्या ने बताया कि गेंद उसके हाथ में फंस गई थी, भगवान का शुक्र है कि ऐसा हुआ, वरना मैं उसे फंसा देता।" इस दौरान पूरे सदन जोर- जोर से हंसने लगा।

#WATCH | Mumbai | Team India captain Rohit Sharma speaks in Maharashtra Vidhan Bhavan as Indian men's cricket team members are being felicitated by CM Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis (Source: Maharashtra Assembly) pic.twitter.com/I51K2KqgDV

VIDEO | Indian cricketer Surya Kumar Yadav ( @surya_14kumar ) addressed an event at Vidhan Bhavan in Mumbai, organised to felicitate the T20 World Cup-winning team. pic.twitter.com/plGea0At58

वहीं राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्रीयन राजनीति में कोई एकता नहीं है लेकिन रोहित शर्मा की वजह से आज हम सभी टीम इंडिया के लिए एकजुट हैं।"

Devendra Fadnavis said "There is no unity in Maharashtrian Politics but because of Rohit Sharma today, we all are United for Team India". pic.twitter.com/xY3GHwColw