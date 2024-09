Watch Rahmanullah Gurbaz ton: 23 साल में सबसे अधिक शतक, कोहली और बाबर से आगे 'विराट' गुरबाज, देखें पहले नंबर पर कौन प्लेयर, देखें वीडियो

Highlights Watch Rahmanullah Gurbaz ton: हमानुल्लाह गुरबाज़ ने 110 गेंद का सामना किया। Watch Rahmanullah Gurbaz ton: हमानुल्लाह गुरबाज़ ने 105 रन की पारी खेली। Watch Rahmanullah Gurbaz ton: हमानुल्लाह गुरबाज़ ने 10 चौके और 3 छक्के मारे।

Watch Rahmanullah Gurbaz ton: हशमतुल्लाह शाहिदी के नेतृत्व में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली एकदिवसीय सीरीज जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। मेजबान अफगानिस्तान ने शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे वनडे मैच में प्रोटियाज को 177 रनों से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। 177 रन की जीत अफगानिस्तान की वनडे में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 154 रन की पिछली सर्वश्रेष्ठ जीत से बेहतर है। इस बीच ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया।

Watch Rahmanullah Gurbaz ton: 23 साल की उम्र से पहले सर्वाधिक वनडे शतक-

8 - सचिन तेंदुलकर

8 - क्विंटन डी कॉक

7 - रहमानुल्लाह गुरबाज

7-विराट कोहली

6- बाबर आजम

6- उपुल थरंगा।

शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा तोड़े गए रिकॉर्ड हैं। गुरबाज कोहली के साथ 23 साल के उम्र में 7 शतक अपने नाम किया। गुरबाज़ ने महान भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि साझा की है। उन्होंने 23 साल के होने से पहले एकदिवसीय इतिहास में दूसरा सबसे अधिक शतक दर्ज किया है।

Watch Rahmanullah Gurbaz ton: अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक-

7 - रहमानुल्लाह गुरबाज़

6- मोहम्मद शहजाद

5 - इब्राहिम जादरान

5- रहमत शाह।

अपने सातवें एकदिवसीय शतक के साथ वह भारत के सचिन तेंदुलकर और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक दोनों से केवल सेंचुरी पीछे है। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने अफगानिस्तान के लिए पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है, जिनके नाम छह वनडे शतक थे। रहमत शाह और इब्राहिम जादरान उनके पीछे हैं। प्रत्येक के नाम पांच शतक हैं।

गुरबाज़ और रहमत शाह ने दूसरे विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी की। गुरबाज़ को 110 गेंदों में 105 रन बनाए। जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। उमरजई ने 50 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाए, जबकि शाह ने 66 गेंदों में 50 रन जोड़े। उमरजई ने छह छक्के और पांच चौके लगाए। जिससे अफगानिस्तान ने अंतिम 10 ओवरों में 93 रन बनाए।