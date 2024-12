WATCH R Ashwin: ब्रिस्बेन से चेन्नई पहुंचे अश्विन?, एयरपोर्ट पर वीडियो वायरल, देखें

Highlights रविचंद्रन अश्विन गुरुवार को यहां बिना किसी शोरशराबे के स्वदेश लौट आए। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थानीय अधिकारी अश्विन को बाहर लेकर आए। तस्वीरें ली लेेकिन वह मीडियाकर्मियों से बात किए बिना अपने घर चले गए।

WATCH R Ashwin: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बीच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के एक दिन बाद भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गुरुवार को यहां बिना किसी शोरशराबे के स्वदेश लौट आए। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थानीय अधिकारी अश्विन को बाहर लेकर आए। इस बीच प्रशंसकों ने उनकी तस्वीरें ली लेेकिन वह मीडियाकर्मियों से बात किए बिना अपने घर चले गए। अश्विन ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में बारिश से प्रभावित तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ छूटने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के घोषणा करके सभी को चौंका दिया था।

Tamil Nadu: Indian cricketer Ravichandran Ashwin returned to Chennai after announcing his retirement from international cricket. He made the announcement after the third Test of the Border-Gavaskar Trophy in Australia. His wife and children welcomed him at the airport pic.twitter.com/SgiZ5wU1dC — IANS (@ians_india) December 19, 2024

#WATCH | Tamil Nadu: People extend a warm welcome to cricketer Ravichandran Ashwin as he arrives at his residence in Chennai, a day after announcing his retirement from International Cricket. pic.twitter.com/rUt5BFX3rA— ANI (@ANI) December 19, 2024

VIDEO | Former India crickter R Ashwin (@ashwinravi99) returns to Chennai from Australia.



R Ashwin, India's premier off-spinner, surprised the cricketing world yesterday by announcing his retirement in Brisbane with immediate effect in the middle of the Test series against… pic.twitter.com/OuRstMorik— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2024

अश्विन हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सहित क्लब क्रिकेट में खेलते रहेंगे। आईपीएल के अगले सत्र में वह चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह अनिल कुंबले के बाद भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 106 मैच में 537 विकेट लिए।

कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए हैं। अश्विन ने भारत के लिए 116 एकदिवसीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 156 विकेट लिए, जबकि 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 72 विकेट हासिल किए। अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत 2010 में एक दिवसीय प्रारूप से की थी। इसके एक साल बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था।