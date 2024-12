Nitish Kumar Reddy's Father meet Sunil Gavaskar: मेरी आंखों में आंसू हैं?, एमसीजी में नीतीश के पिता से मुलाकात के दौरान रो पड़े सुनील गावस्कर, देखें वीडियो

Highlights भारत ने चौथे क्रिकेट टेस्ट की पहली पारी में 369 रन बनाकर मेजबान टीम की बढ़त को 105 रन तक सीमित किया। बलिदानों ने देश को ‘क्रिकेट में एक रत्न’ खोजने में मदद की है। आपकी वजह से मेरी आंखों में आंसू हैं।

Nitish Kumar Reddy's Father meet Sunil Gavaskar: महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रविवार को भारत के हरफनमौला खिलाड़ी नितीश कुमार रेड्डी के पिता मुत्याला से कहा कि उनके बलिदानों ने देश को ‘क्रिकेट में एक रत्न’ खोजने में मदद की है। इक्कीस वर्षीय रेड्डी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पहले टेस्ट शतक की बदौलत भारत ने चौथे क्रिकेट टेस्ट की पहली पारी में 369 रन बनाकर मेजबान टीम की बढ़त को 105 रन तक सीमित किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 474 रन के जवाब में मेजबान टीम एक समय 221 रन तक सात विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।

A father's pride, a son's resolve! 💙#NitishKumarReddy's father, #MutyalaReddy shares an emotional journey, as #RaviShastri & #SunilGavaskar hail the grit, character & sacrifices behind the glory! 🫡💪🏻#AUSvINDOnStar 👉 4th Test, Day 4, LIVE NOW! pic.twitter.com/fLK7rWvSOd