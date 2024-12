Watch: जसप्रीत बुमराह ने चोट की चिंता को दरकिनार किया, नेट्स पर की जमकर गेंदबाजी

Highlights भारतीय तेज गेंदबाज नेट्स में वापस आ गया है उन्हें अपनी सामान्य सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए देखा गया बुमराह ने नेट पर पूरी ताकत से गेंदबाजी की

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि जसप्रीत बुमराह ने चोट की चिंता को दूर कर दिया है और गुरुवार, 12 दिसंबर को ब्रिसबेन टेस्ट से पहले नेट्स में पूरी ताकत से गेंदबाजी की। बुमराह मौजूदा सीरीज में भारत के लिए शानदार फॉर्म में हैं क्योंकि उन्होंने पर्थ में गेंद से आगे बढ़कर अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई। एडिलेड टेस्ट के दौरान, तेज गेंदबाज ने अपने नाम 4 और विकेट दर्ज किए, जबकि मेहमान टीम को हार का सामना करना पड़ा।

हालांकि, पिंक बॉल टेस्ट के दौरान भारतीय प्रशंसकों के लिए एक पल की घबराहट थी, क्योंकि बुमराह मैदान पर गिर जाते थे और उन्हें फिजियो से परामर्श लेना पड़ता था। हालांकि यह संदेह था कि यह ऐंठन का मामला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेमियन फ्लेमिंग सहित कई लोगों को संदेह था कि यह समस्या गंभीर थी। मंगलवार, 10 दिसंबर को एडिलेड में भारत के अभ्यास सत्र के दौरान, तेज गेंदबाज ने नेट्स में गेंदबाजी नहीं की।

अब, भारतीय तेज गेंदबाज नेट्स में वापस आ गया है और अपनी सामान्य सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए देखा गया। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार भरत सुंदरसन के अनुसार, भारतीय तेज गेंदबाज ने सत्र की शुरुआत आर अश्विन के साथ कुछ लेग-ब्रेक डिलीवरी के साथ की और फिर अपनी सामान्य गति पर वापस आ गया। बुमराह ने नेट पर पूरी ताकत से गेंदबाजी की और यशस्वी जायसवाल तथा केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों को गेंदबाजी की। सुंदरेसन ने बताया कि नेट सत्र के दौरान बुमराह दोनों भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हुए।

Jasprit Bumrah started off with a couple of leg-breaks alongside R Ashwin but he’s now running in hot & bowling at full tilt, being an absolute handful to KL Rahul & Yashasvi Jaiswal #AusvIndpic.twitter.com/3IRzE0QXbm