WATCH India vs Bangladesh T20 series: 150 किमी की रफ्तार?, क्या मयंक को मौका देंगे सूर्यकुमार, 14 साल बाद ग्वालियर में मुकाबला, जानें मैच समय...

Highlights WATCH India vs Bangladesh T20 series: टॉस शाम 6.30 में किया जाएगा। WATCH India vs Bangladesh T20 series: मैच की शुरुआत 7 बजे से होगा। WATCH India vs Bangladesh T20 series: सूर्यकुमार यादव टीम नेतृत्व करेंगे।

India vs Bangladesh T20 series: भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज कल से खेली जाएगी। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया था। टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव और बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शंटो करेंगे। 14 साल बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है। प्रशंसक रविवार को तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में रनों की दावत की उम्मीद कर रहे हैं। नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी करेगा।

When you hear 𝗚𝗼𝗱'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝗻 in cricket, you know it's about Rinku Singh 😎



He's got a new tattoo about it and there's more to that special story! 🎨



#TeamIndia | #INDvBAN | @rinkusingh235 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/GQYbkJzBpN— BCCI (@BCCI) October 5, 2024

Gearing 🆙 in Gwalior with radiant rhythm and full flow 👌👌 #TeamIndia hone their fielding skills ahead of the #INDvBAN T20I series opener 🙌@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/RjbUb7scXe— BCCI (@BCCI) October 4, 2024

India vs Bangladesh T20 series: टीम इस प्रकार हैं-

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शंटो (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन एमोन, तौहीद हृदोय, महमूद उल्लाह, लिटन कुमेर दास, जेकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम , तंजीम हसन साकिब, रकीबुल हसन।

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव।

India vs Bangladesh T20 series: फॉर्म और फिटनेस की परीक्षा

भारत और बांग्लादेश के बीच सोमवार से यहां शुरू होने वाली तीन मैच की टी20 सीरीज में अपनी तेज गेंदबाजी के कारण क्रिकेट जगत का ध्यान खींचने वाले मयंक यादव की फॉर्म और फिटनेस की परीक्षा होगी जबकि अन्य युवा खिलाड़ियों के पास भी अपनी चमक बिखेरने का यह शानदार मौका होगा।

मयंक ने इस साल के शुरू में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान लगातार 150 किमी की रफ्तार से गेंदबाजी करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था लेकिन पसलियों में खिंचाव के कारण उन्हें टूर्नामेंट के बीच से ही हटना पड़ा था। अमूमन किसी भी खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में अपनी फिटनेस साबित करनी पड़ती है लेकिन 22 वर्षीय मयंक को उनके विशेष कौशल के कारण भारतीय टीम में जगह दी गई है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उनकी फॉर्म और फिटनेस की परीक्षा होगी।

India vs Bangladesh T20 series: हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश कुमार

अभी यह देखना होगा कि उन्होंने जिस सटीकता और नियंत्रण के साथ आईपीएल में गेंदबाजी की थी वह उसी की तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेंदबाजी कर सकते हैं या नहीं। मयंक के अलावा बांग्लादेश के खिलाफ इस श्रृंखला में दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश कुमार को भी भारत की तरफ से पदार्पण का मौका मिल सकता है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को देखते हुए शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जयसवाल, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 श्रृंखला से विश्राम दिया गया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या टीम में शामिल दो बड़े नाम हैं।

उनके अलावा टी20 विश्व कप की विजेता टीम में शामिल रहे शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह को भी इस श्रृंखला के लिए टीम में चुना गया है। सीनियर खिलाड़ियों को विश्राम दिए जाने के कारण अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास अपना कौशल दिखाने का यह बेहतरीन मौका है।

India vs Bangladesh T20 series: स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी इस सीरीज से वापसी

अभिषेक ने जिंबॉब्वे के खिलाफ शतक लगाया था। बांग्लादेश के खिलाफ उनके साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। रियान पराग को जुलाई के बाद भारत की तरफ से छह टी20 मैच में खेलने का मौका मिला है लेकिन वह इनमें आईपीएल जैसी फॉर्म नहीं दिखा पाए। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी इस सीरीज से वापसी करेंगे।

रवि बिश्नोई टीम में शामिल दूसरे विशेषज्ञ स्पिनर हैं। रिजर्व विकेटकीपर के रूप में चुने गए जितेश शर्मा ने जून में आईपीएल के बाद कोई मैच नहीं खेला है। उन्हें अभी तक जिन नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलने का मौका मिला है उनमें वह अपना जलवा दिखाने में नाकाम रहे हैं। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ इन तीन मैच के बाद अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी।

India vs Bangladesh T20 series: भारतीय टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होगी

उस सीरीज के लिए भी भारत के सीनियर खिलाड़ी उपलब्ध नहीं रहेंगे क्योंकि तब भारतीय टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होगी। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो उसे अपने स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के बिना खेलने की आदत डालनी होगी। शाकिब ने पिछले महीने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी।

भारत ने टेस्ट श्रृंखला में बांग्लादेश को दोनों मैच में हराया था लेकिन उसकी टी20 टीम के अधिकतर खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा नहीं थे। यह मैच श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा जिससे ग्वालियर में 14 साल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की भी वापसी होगी। इस शहर में आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच वनडे के रूप में 2010 में खेला गया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस मैच में सचिन तेंदुलकर वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे।