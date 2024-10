India vs Bangladesh 2nd Test Day 5: चेन्नई के बाद कानपुर?, विश्व टेस्ट चैंपिनयशिप में नंबर-1 पर टीम इंडिया, देखें वीडियो

Highlights India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: भारत ने सीरीज 2-0 से अपने नाम किया। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: बांग्लादेश को रौंदते हुए विश्व टेस्ट चैंपिनयशिप में स्थिति और मजबूत कर लिया। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: विश्व टेस्ट चैंपिनयशिप में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है।

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: भारतीय क्रिकेट टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम किया। बांग्लादेश को चेन्नई के बाद कानपुर में 7 विकेट से हराकर सूपड़ा साफ किया। कानपुर टेस्ट का फैसला ढाई दिन में हुआ। ढाई दिन बारिश के कारण मैच नहीं हुआ। विश्व टेस्ट चैंपिनयशिप में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है। बांग्लादेश को रौंदते हुए विश्व टेस्ट चैंपिनयशिप में स्थिति और मजबूत कर लिया। भारत ने पहला टेस्ट चेन्नई में 280 रन से जीता था। भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद आक्रामक शुरुआत की और जीत दर्ज की।

Rishabh Pant hits the winning runs 💥



He finishes off in style as #TeamIndia complete a 7-wicket win in Kanpur 👏👏



Scorecard - https://t.co/JBVX2gyyPf#INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Nl2EdZS9VF — BCCI (@BCCI) October 1, 2024

Middle stump out of the ground! 🎯



An absolute Jaffa from Jasprit Bumrah to wrap the 2nd innings 🔥



Bangladesh are all out for 146



Scorecard - https://t.co/JBVX2gyyPf#TeamIndia | #INDvBAN | @Jaspritbumrah93 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/TwdJOsjR4g — BCCI (@BCCI) October 1, 2024

Half-century in the 1st innings ✅

Half-century in the 2nd innings ✅@ybj_19 is in tremendous touch! ✨



50 partnership up for the 3rd wicket



Live - https://t.co/JBVX2gyyPf#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/BIetWz8KTF — BCCI (@BCCI) October 1, 2024

वर्षाबाधित दूसरे टेस्ट के में सबसे तेज 50, 100 और 200 रन पूरे किए। यशस्वी जायसवाल ने दोनों पारी में अर्धशतक पूरा किया। भारत के लिये चौथा सबसे तेज अर्धशतक बनाया। भारत ने तीसरे ही ओवर में 50 रन बना डाले थे। इसके साथ ही इंग्लैंड का सबसे तेज टीम अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने इस साल जुलाई में ट्रेंट ब्रिज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 4.2 ओवर में अर्धशतक बनाया था।

भारत ने सौ रन 11वें ओवर में पूरे करके अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में पोर्ट आफ स्पेन टेस्ट में सबसे तेजी से 12.2 ओवर में तिहरा अंक छुआ था। इसके बाद भारत ने सबसे तेज 200 रन का आस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ 2017 के सिडनी टेस्ट में बनाया था । भारत ने 24 . 2 ओवर में ही 200 रन बना डाले।