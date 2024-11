IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: सातवें आसमान पर सर जडेजा?, जहीर खान और इशांत शर्मा से आगे निकले, भारत के लिए शीर्ष 05 विकेट लेने वाले बॉलर

Highlights IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: रवींद्र जडेजा की विकेट संख्या 312 है। IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: जहीर खान और ईशांत शर्मा ने 311-311 विकेट लिए थे। IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने 02 विकेट झटके।

IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट में सर रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया। गुजरात के खिलाड़ी जडेजा ने टीम इंडिया के दो पूर्व गेंदबाज जहीर खान और इशांत शर्मा को पीछे छोड़ दिया। रवींद्र जडेजा की विकेट संख्या 312 है। जहीर खान और ईशांत शर्मा ने 311-311 विकेट लिए थे। ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने दो विकेट झटके। न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत नहीं करने दी और भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को मेहमान टीम ने टी तक 06 विकेट 192 रन बना लिए है।

IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: टेस्ट में भारत के लिए शीर्ष पांच विकेट वाले खिलाड़ी-

1.619ः अनिल कुंबले

2. 533ः रविचंद्रन आश्विन

3. 434ः कपिलदेव

4. 417ः हरभजन सिंह

5. 312ः रविंद्र जडेजा।

रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार स्पिन गेंदबाजी की मदद से भारत ने तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन चाय तक न्यूजीलैंड के छह विकेट 192 रन पर हासिल कर लिये । जडेजा ने 17 ओवर में 53 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि सुंदर ने 13 ओवर में 50 रन देकर दो विकेट चटकाये। चाय के समय डेरिल मिचेल 53 और ईश सोढी एक रन बनाकर खेल रहे हैं।

सुंदर ने दो विकेट लिए, जो सीरीज में अब तक 13 विकेट ले चुके हैं। वहीं तेज गेंदबाज आकाश दीप ने भारत को पहली सफलता दिलाई। सुंदर ने टॉम लैथम (28) और रचिन रविंद्र (पांच) के विकेट चटकाये। पुणे टेस्ट में 11 विकेट लेने वाले सुंदर ने जल्दी ही लय पकड़कर कीवी बल्लेबाजों का डिफेंस तोड़ दिया।

उन्होंने तीसरे ओवर में कीवी कप्तान को बाहर निकलकर खेलने पर मजबूत किया और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद आफ स्टम्प पर जा लगी। रविंद्र भी बीसवें ओवर में ठीक इसी अंदाज में आउट हुए। इससे पहले तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने डेवोन कोंवे को पगबाधा आउट कर दिया था लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा लगने से बल्लेबाज के पक्ष में फैसला गया।

कोंवे उस समय चार रन पर थे और इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके। आकाश ने चौथे ओवर में उन्हें पगबाधा आउट कर दिया। सीरीज पहले ही 2 . 0 से जीत चुकी न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की भारतीय टीम में वापसी हुई है।

जिन्होंने बीमार जसप्रीत बुमराह की जगह ली।कीवी टीम ने बायें हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनेर की जगह ईश सोढी और टिम साउदी की जगह मैट हेनरी को शामिल किया है। सेंटनेर ने पुणे टेस्ट में 13 विकेट लिये थे जो भुजाओं में खिंचाव के कारण बाहर हैं।