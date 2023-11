Rohit Sharma ICC World Cup 2023: 2012 के बाद अपना पहला वनडे विकेट, 'गेंदबाज' पति पर पत्नी रितिका ने दी प्रतिक्रिया, वीडियो वायरल

Highlights विराट कोहली, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और रोहित ने भी अपना हाथ बढ़ाया। कप्तान रोहित शर्मा ने भी हाथ साफ किए। 2012 के बाद अपना पहला वनडे विकेट लिया।

Rohit Sharma ICC World Cup 2023: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विश्व कप 2023 मैच में नीदरलैंड पर भारत ने 160 रन की जीत दर्ज की। नीदरलैंड के खिलाफ भारत ने नौ गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। भारत के नियमित गेंदबाजों के अलावा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और रोहित ने भी अपना हाथ बढ़ाया।

Right arm off spin-rohit sharma gets a wicket #RohitSharmapic.twitter.com/gP5TPgARmX — Vicky Yadav (@Vickyyadav__) November 12, 2023

कप्तान रोहित शर्मा ने भी हाथ साफ किए। शर्मा ने 2012 के बाद अपना पहला वनडे विकेट लिया। रोहित ने पारी के 48वें ओवर में नीदरलैंड के शीर्ष स्कोरर तेजा निदामानुरु को आउट किया, जिन्हें मोहम्मद शमी ने लॉन्ग-ऑन पर कैच कराया और 0.5 ओवर में सात विकेट पर एक विकेट हासिल किया।

Right arm off spin-rohit sharma gets a wicket #RohitSharmapic.twitter.com/gP5TPgARmX — Vicky Yadav (@Vickyyadav__) November 12, 2023

ऑफ स्पिनर ने आखिरी बार 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में एकदिवसीय मैच में गेंदबाजी की थी और एक ओवर में बिना कोई विकेट लिए 11 रन दिए थे। आखिरी बार उन्होंने वनडे में फरवरी 2012 में मैथ्यू वेड को कैच एंड बोल्ड आउट कर विकेट लिया था। 36 वर्षीय खिलाड़ी ने 260 मैचों में नौ विकेट लिए हैं। उनके नाम 52 मैचों में दो टेस्ट विकेट और 148 मैचों में एक टी20ई विकेट भी है।

रोहित ने सिर्फ 5 गेंदें फेंककर अच्छा प्रदर्शन किया। पत्नी रितिका सजदेह, जो स्टैंड से देख रही थीं। पति को 22 गज की पट्टी पर कुछ अनोखा करते हुए देखकर मुस्कुरा रही थीं। रोहित खुद भी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। मैच में कोहली और रोहित ने विकेट लिए।