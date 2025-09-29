हारिस रऊफ पर तिलक ने मारा छक्का?, दुबई में टेबल पीटते दिखे कोच गंभीर, वीडियो

Highlightsभारत को अंतिम ओवर में 10 रन चाहिए थे और तिलक और रिंकू सिंह क्रीज़ पर थे।तिलक, जो 60 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, ने हारिस राउफ की पहली गेंद पर दो रन लिए। भारतीय ड्रेसिंग रूम में घबराहट कम हो गई। गौतम गंभीर को इस तरह देखना बहुत कम होता है।
दुबईः रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। तिलक वर्मा ने दबाव कम करने वाला छक्का लगाकर भारत की जीत लगभग तय कर दी थी, तभी कैमरों ने गंभीर जो अपने गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं को भावुक होते हुए देखा। एक वायरल वीडियो में, गंभीर एक दुर्लभ भावुक दृश्य में मेज पर ज़ोर से हाथ मारते हुए दिखाई दे रहे थे। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत को अंतिम ओवर में 10 रन चाहिए थे और तिलक और रिंकू सिंह क्रीज़ पर थे।
तिलक, जो 60 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, ने हारिस राउफ की पहली गेंद पर दो रन लिए। अगली गेंद पर उन्होंने राउफ को मिडविकेट पर छक्का जड़कर स्कोर चार गेंदों पर दो रन कर दिया, जिससे भारतीय ड्रेसिंग रूम में घबराहट कम हो गई। गौतम गंभीर को इस तरह देखना बहुत कम होता है।
तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतक लगाकर ‘संकटमोचक ’ की भूमिका निभाई और बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक बार फिर मानमर्दन करते हुए पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता। भारत को आखिरी ओवर में दस रन की जरूरत थी और विवादों से घिरे रहने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथ में गेंद थी।
तिलक ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे प्रशंसकों को जश्न में सराबोर कर दिया। जीत के लिये 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत खराब रही थी और पहले पांच ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे।
इसके बाद तिलक ने एक मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे (21 गेंद में 33 रन) ने उनका पूरा साथ दिया । फाइनल से पहले मैदान से बाहर के तनाव के बीच सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की इस टीम ने फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बावजूद बेखौफ खेल दिखाया और दबाव को हावी नहीं होने दिया ।