IND vs NZ: वनडे सीरीज़ से पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्शदीप सिंह के रन-अप की विराट कोहली ने उतारी नकल | WATCH

IND vs NZ ODI series: भारतीय क्रिकेट टीम 11 जनवरी, 2026 से वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले, शुक्रवार के ट्रेनिंग सेशन का एक मज़ेदार पल सुर्खियों में आ गया है। स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली ने बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह के खास बॉलिंग रन-अप की नकल करके सबको हंसा दिया।

नेट्स के दौरान एक हल्के-फुल्के माहौल में, विराट कोहली ने अर्शदीप सिंह के अनोखे दौड़ने के स्टाइल की नकल की। ​​यह वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, उसमें कोहली मज़ेदार मूड में दिख रहे हैं और वह तेज़ गेंदबाज़ के रन-अप एक्शन की नकल कर रहे हैं। पीछे से देख रहे रोहित शर्मा भी यह देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, जिससे टीम का माहौल और भी अच्छा हो गया।

यह मज़ेदार बातचीत भारतीय टीम के बीच मज़बूत दोस्ती को दिखाती है। कोहली, जो मैदान पर अपने गंभीर अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, अक्सर प्रैक्टिस के दौरान अपना चंचल अंदाज़ दिखाते हैं, जिससे वह मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह फैंस के पसंदीदा बन जाते हैं।

विराट कोहली का वायरल वीडियो देखें

इस क्लिप में विराट कोहली अर्शदीप सिंह के सिग्नेचर रन-अप, तेज़ बिल्ड-अप, कदमों में उछाल और उस एनर्जेटिक डिलीवरी स्ट्राइड की नकल करते दिख रहे हैं। फैंस ने सोशल मीडिया पर हंसने वाले इमोजी और हार्ट रिएक्शन की बाढ़ ला दी, और हमेशा की तरह कोहली की मिमिक्री स्किल्स की तारीफ की।

टीम के वीडियो और फैन अकाउंट्स ने इस पल को खूब शेयर किया। यह आरामदायक माहौल ऐसे समय में आया है जब भारत एक बिज़ी इंटरनेशनल शेड्यूल के बाद न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज़ की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है।

यह वायरल क्लिप एक बार फिर साबित करती है कि टीम इंडिया दुनिया की क्रिकेट में सबसे मनोरंजक टीमों में से एक क्यों है, जब ज़रूरत होती है तो गंभीर होती है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तो खुशी और हंसी से भरी होती है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की पूरी वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

