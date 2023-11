Virat Kohli: साल 2027 में भारत को विश्व कप दिलवाएंगे कोहली, ज्योतिष का दावा!, जानिए कब लेंगे संन्यास

Highlights फैंस के लिए खुशखबरी, विराट अभी नहीं लेंगे संन्यास ज्योतिष का दावा, साल 2027 में भारत को विश्व कप दिलवाएंगे कोहली साल 2025 में विराट कोहली के प्रदर्शन में आएगी गिरावट

World Cup 2027: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दुनिया भर में रन चेज मशीन के नाम से प्रख्यात विराट कोहलीभारत को साल 2027 में विश्व कप दिलाएंगे। यह दावा ज्योतिष के द्वारा किया गया है। इस दावे के अनुसार, विराट अभी क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे। वह अपना खेल जारी रखेंगे और भारत के लिए कई साल क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे में यह खबर विराट के करोड़ों फैंस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। आइए जानते हैं कि विराट कोहली कब क्रिकेट से संन्यास लेंगे।

Stars and Astrology predicts for Virat Kohli in April 2016. pic.twitter.com/oi4SvDESGe