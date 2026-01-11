IND vs NZ: विराट कोहली ने एलीट लिस्ट में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में ये बड़ा मुकाम हासिल किया

यह एक दिलचस्प बात है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहला वनडे विराट कोहली का 309वां वनडे मैच है, और इस मैच में उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को इस लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है।

By रुस्तम राणा | Updated: January 11, 2026 15:40 IST

Virat Kohli surpasses Sourav Ganguly in elite list, achieves major milestone in first ODI against New Zealand

IND vs NZ: विराट कोहली ने एलीट लिस्ट में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में ये बड़ा मुकाम हासिल किया

वडोदरा: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी मल्टी-फॉर्मेट व्हाइट-बॉल सीरीज़ शुरू की। दोनों टीमें 11 जनवरी को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में सीरीज़ के पहले वनडे में आमने-सामने थीं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के इस मैच में होने के बावजूद, विराट कोहली ही सुर्खियों में रहे।

खास बात यह है कि गांगुली ने टीम इंडिया के लिए 308 वनडे खेले हैं, जबकि कोहली अब इस लिस्ट में उनसे आगे निकल गए हैं। इसके अलावा, यह अनुभवी बल्लेबाज़ अब इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर है, जो सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद है।

2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए, कोहली उम्मीद करेंगे कि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहें, ताकि वे इस बड़े टूर्नामेंट के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें, यह देखते हुए कि वे इस प्रतियोगिता में मेन इन ब्लू के लिए खेलेंगे।

भारत पहले कर रहा है गेंदबाजी 

यह ध्यान देने वाली बात है कि वडोदरा में पहला वनडे मैच टीम इंडिया के टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने के फैसले के साथ शुरू हुआ। यह वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद पहला मौका है जब मेन इन ब्लू ने लगातार टॉस जीते हैं, जिससे आखिरकार उनका खराब दौर खत्म हो गया है।

