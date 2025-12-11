विराट कोहली और रोहित शर्मा की सैलरी में ₹2 करोड़ की कटौती की संभावना, शुभमन गिल को मिल सकता है अप्रैज़ल

नई दिल्ली: भारत के स्टार बैट्समैन विराट कोहली और रोहित शर्मा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर 22 दिसंबर को बीसीसीआई की टॉप काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग में चर्चा होगी। इस मीटिंग में डोमेस्टिक क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट भी एजेंडा में होंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31वीं AGM वर्चुअली होगी, जहां बीसीसीआई के बड़े अधिकारी कोहली और रोहित के कॉन्ट्रैक्ट के भविष्य पर फैसला लेंगे।

दोनों सीनियर बैट्समैन पिछले एक साल में टेस्ट और टी20आई से रिटायर हो चुके हैं और अब सिर्फ वनडे खेलते हैं। 2024-25 साइकिल (1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025) में, वे पिछले जून में भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद T20I से दूर होने के बावजूद, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के साथ A+ कैटेगरी में बने रहे।

यह देखना बाकी है कि कोहली और रोहित आने वाले साइकिल के लिए A+ ब्रैकेट में बने रहेंगे, जैसा कि पिछले सीज़न में उनके टेस्ट में हिस्सा लेने के आधार पर रेट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट के कारण हुआ था, या उन्हें ग्रेड A में नीचे कर दिया जाएगा। डिमोशन का मतलब होगा कि उनकी पिछली सैलरी से ₹2 करोड़ की कमी होगी। अभी सालाना पेमेंट ₹7 करोड़ (A+), ₹5 करोड़ (A), ₹3 करोड़ (B), और ₹1 करोड़ (C) है।

शुभमन गिल A+ अपग्रेड के लिए तैयार

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान गिल को सीनियर ऑलराउंडर जडेजा, जिन्हें पिछले टेस्ट असाइनमेंट के लिए वाइस-कैप्टन बनाया गया था, और बुमराह के साथ A-प्लस कैटेगरी में प्रमोशन मिल सकता है। गिल पहले A कैटेगरी का हिस्सा हैं।

मीटिंग में कई और बातों पर भी बात होगी, जिसमें अंपायरों और मैच रेफरी के सैलरी स्ट्रक्चर में प्रस्तावित बदलाव, साथ ही बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े अपडेट शामिल हैं। बीसीसीआई में एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल के बाद यह एपेक्स काउंसिल की पहली AGM होगी।