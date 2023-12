"रोहित शर्मा, विराट कोहली की जोड़ी कर सकती है भविष्य में धमाल", ब्रेंडन मैकुलम ने कहा

Highlights ब्रेंडन ने कहा, रोहित अच्छा कर रहे हैं विराट भविष्य के सुपरस्टार खिलाड़ी साबित होंगे- ब्रेंडन मैकुलम उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम को खेलते देखने के लिए बेहत उत्साहित

बेंगलुरु: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और अब इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने आईसीसी विश्वपक में रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर एक इवेंट में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा इस जोड़ी को आगामी साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए देखना काफी रोमांचक भरा हो सकता है।

मैकुलम पिछले हफ्ते बेंगलुरु में 'रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) इनोवेशन लीडर लैब मीट' में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय खिलोड़ियों को लेकर अपनी राय साझा की थी।

"Virat has dealt with hopes, dreams of a billion people, deserves every accolade": Brendon McCullum



