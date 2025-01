Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: 12000 फैंस निराश, 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी, 6 रन पर बोल्ड किंग कोहली, अरुण जेटली स्टेडियम में सन्नाटा

Highlights Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: कोहली इसी तरह का शॉट लगाने के प्रयास में चूक गए। Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: हिमांशु सांगवान की गेंद पर अपना ऑफ स्टंप खोकर आउट हो गए। Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: 15 गेंद में 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए।

Virat Kohli Railways vs Delhi 2025: विराट कोहली ने अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस को निराश कर दिया। हजारों प्रशंसक के सामने 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए। 15 गेंद में 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए। कोहली 15 गेंदों में छह रन बनाकर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हिमांशु सांगवान की गेंद पर अपना ऑफ स्टंप खोकर आउट हो गए। पिछली गेंद पर कोहली ने गेंदबाज को मैदान के नीचे से चौका जड़ दिया था। कोहली इसी तरह का शॉट लगाने के प्रयास में चूक गए। 36 वर्षीय खिलाड़ी लगभग 13 वर्षों के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए लौटे हैं।

Harish Sangwan Knocked Out Virat King Kohli , At The Score of 6 (Full Crowd Reaction + Celebration) #ViratKohli𓃵 | #ViratKohlipic.twitter.com/QBHLRfsLKb — 𝐒𝐑𝐈𝐉𝐀𝐍 🇮🇹 (@LegendDhonii) January 31, 2025

The wait is over 👑



Virat Kohli has arrived to bat in the Ranji Trophy after 13 years 🔥#Cricket#ViratKohli#RanjiTrophypic.twitter.com/qVr3xDWe4x— Sportskeeda (@Sportskeeda) January 31, 2025

आखिरी बार नवंबर 2012 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ टूर्नामेंट में भाग लिया था। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में वापसी की। कोहली की उपस्थिति के कारण 12000 से अधिक दर्शक स्टेडियम में पहुंचे। दिल्ली ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इस कारण कोहली को पहले दिन बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।

विराट कोहली का खुमार भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के सिर चढकर बोलता है और इसकी झलक यहां बृहस्पतिवार को दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में देखने को मिली जब उनका नाम सुनते ही दर्शकों रोमांच के मारे चिल्लाने लगे और अभूतपूर्व भीड़ के कारण डीडीसीए को ऐन मौके पर अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े।

डीडीसीए (दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ) ने कोहली की ‘घर वापसी’ वाले मैच में करीब दस हजार दर्शकों के आने का कयास लगाया था जो रणजी ट्रॉफी मैच में एक रिकॉर्ड है । कोहली का जादू ऐसा है कि सारे कयास धरे रह गए और इससे कहीं अधिक संख्या में लोग आये। खेल 9 . 30 पर शुरू होना था और इससे काफी पहले से दर्शकों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी।

डीडीसीए ने पहले 6000 की क्षमता वाला ‘ गौतम गंभीर स्टैंड’ खोला लेकिन भीड़ को देखते हुए 11000 की क्षमता वाला ‘बिशन सिंह बेदी स्टैंड’ खोलना पड़ा। मैदान पर मौजूद भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने कहा ,‘मैंने रणजी ट्रॉफी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। अपने खेलने के दिनों में भी घरेलू क्रिकेट देखने दर्शकों को कम ही आते देखा है। यह सब एक खिलाड़ी के लिये हुआ है।’

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी उसी जगह से गुजर रहा था जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने राजघाट गए थे। डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने कहा ,‘मैं 30 साल से अधिक समय से दिल्ली क्रिकेट से जुड़ा हूं लेकिन रणजी ट्रॉफी मैच में ऐसा नजारा नहीं देखा। इससे साबित होता है कि कोहली की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं।’