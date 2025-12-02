विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की

नई दिल्ली: भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली ने मंगलवार को कन्फर्म किया कि वे 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए अवेलेबल हैं, डीडीसीए प्रेसिडेंट रोहन जेटली ने पीटीआई को बताया। कोहली, जो अब भारत के लिए एक फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बिज़ी हैं। कोहली फरवरी 2010 में सर्विसेज के खिलाफ खेलने के बाद पहली बार हजारे ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं।

37 साल के कोहली ने रांची में सीरीज़ के पहले मैच में अपना 52वां शतक बनाया, जिससे पता चलता है कि वह सिर्फ़ एक ही तरह का टेस्ट खेलने के बावजूद हमेशा की तरह तेज़ हैं, उन्होंने इस साल की शुरुआत में टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी। कोहली ने बारबाडोस में 2024 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया था।

जेटली ने पीटीआई से कहा, "उन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में खेलने के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कन्फर्म कर दी है। वह कितने गेम खेलेंगे, यह अभी साफ़ नहीं है। ज़ाहिर है, उनके होने से दिल्ली ड्रेसिंग रूम को बहुत बढ़ावा मिलेगा।" दिल्ली अपने विजय हजारे अभियान की शुरुआत 24 दिसंबर को बेंगलुरु में आंध्र के खिलाफ करेगी। कुल मिलाकर, वे छह मैच खेलेंगे।

जब कोहली मैदान पर होंगे तो फैंस के बड़ी संख्या में मैदान पर एक्शन देखने आने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में, कोहली ने 12 साल से ज़्यादा समय में अपना पहला फर्स्ट-क्लास मैच खेलकर एक फीके रणजी ट्रॉफी गेम को शानदार बना दिया था। कोहली को खेलते हुए देखने के लिए 12000 से ज़्यादा लोग आए थे, जो लंबे समय से किसी घरेलू मैच के लिए इतनी बड़ी संख्या नहीं थी।

वह इंटरनेशनल ड्यूटी की तैयारी के लिए रणजी ट्रॉफी में लौटे थे, लेकिन एक हैरान करने वाले फैसले में, उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटरों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना ज़रूरी कर दिया है, जब तक कि वे घायल न हों या नेशनल ड्यूटी पर न हों।

रोहित शर्मा, जिन्होंने इंग्लैंड टूर से पहले टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था, के विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलने की उम्मीद है। कोहली और रोहित दोनों ने रांची में प्रोटियाज के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में रन बनाए थे। उन्होंने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान महीनों में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था।

ऑस्ट्रेलिया में पहले दो मैचों में एक भी रन नहीं बना पाने के बाद, कोहली ने तीसरे और आखिरी वनडे में हाफ-सेंचुरी लगाकर लय हासिल की। ​​रोहित ने सिडनी में हुए उसी मैच में सेंचुरी लगाई थी।