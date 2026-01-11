IND vs NZ 1st ODI: विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

वडोदरा: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने रविवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे के दौरान इतिहास रच दिया। वडोदरा में सीरीज के पहले मैच की दूसरी पारी में कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।

कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28000 रन पूरे कर लिए हैं और तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि अब वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली 624 पारियों में 28000 रन तक पहुंचे, जबकि तेंदुलकर ने यह मुकाम 644 पारियों में हासिल किया था। कोहली दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।

कोहली से पहले, सिर्फ़ तेंदुलकर और श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा ने ही पुरुषों के क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 28000 रन बनाए थे। संगकारा ने यह मुकाम 666 पारियों में हासिल किया था।

सबसे तेज़ 28000 इंटरनेशनल रन

1 - विराट कोहली: 624 पारियां
2 - सचिन तेंदुलकर: 644 पारियां
3 - कुमार संगकारा: 666 पारियां

