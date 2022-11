विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में दर्ज किया नया रिकॉर्ड, 4000 रन बनाने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

ICC T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रन मशीन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अपनी बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने क्रिकेट जगत में नए-नए कीर्तिमान बनाए हैं। आईसीसी टी20 विश्वकप में उनका बल्ला आग उगल रहा है। वे लगातार अच्छे स्कोर बना रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में कोहली ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है।

भारतीय बल्लेबाज ने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली को अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कोहली ने टी20 एशिया कप 2022 और वर्तमान में चल रहे आईसीसी टी20 विश्वकप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

टी20 विश्वकप 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले में कोहली ने 40 गेंदों में 50 रन बनाए। उनका यह अर्धशतक उस समय आया जब भारतीय टीम की शुरूआत धीमी रही। कोहली ने 4 चौके और 1 छक्का जड़ा। कोहली इस बड़े टूर्नामेंट में 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं और वह कुल 296 रनों के साथ टॉप स्कोरर बने हुए हैं।

VIRAT KOHLI 👑



He becomes the first player to cross 4⃣0⃣0⃣0⃣ T20I runs!#T20WorldCup | #INDvENG | 📝: https://t.co/PgKzpNaatBpic.twitter.com/F4v9ppWfVo