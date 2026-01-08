विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टरफाइनलः 12 को कर्नाटक बनाम मुंबई, यूपी बनाम सौराष्ट्र और 13 जनवरी को दिल्ली बनाम विदर्भ, पंजाब बनाम मध्य प्रदेश, देखिए सेमीफाइनल और फाइनल मैच कब?

Vijay Hazare Trophy Quarterfinals: ग्रुप-बी से बड़ौदा, बंगाल, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, असम और चंडीगढ़ की टीम बाहर हो गई। 

Vijay Hazare Trophy Quarterfinals

HighlightsVijay Hazare Trophy Quarterfinals: ग्रुप-ए से केरल, झारखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, राजस्थान और पुड्डुचेरी की टीम बाहर हो गई। Vijay Hazare Trophy Quarterfinals: ग्रुप-सी से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश,गोवा, उत्तराखंड और सिक्किम की टीम बाहर हो गई।Vijay Hazare Trophy Quarterfinals:  ग्रुप-डी से हरियाणा, रेलवे, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सेना की टीम बाहर हो गई।

नई दिल्लीः विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 क्वार्टरफाइनल लाइन अप तैयार है। क्वार्टरफाइनल मुकाबले 12 और 13 जनवरी को खेले जाएंगे। 15 और 16 जनवरी को सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल टसल 18 जनवरी को खेला जाएगा। ग्रुप-ए से कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ग्रुप-बी से उत्तर प्रदेश और विदर्भ, ग्रुप-सी से पंजाब और मुंबई और ग्रुप-डी से दिल्ली और सौराष्ट्र की टीम क्वालीफाई किया है। ग्रुप-ए से केरल, झारखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, राजस्थान और पुड्डुचेरी की टीम बाहर हो गई। ग्रुप-बी से बड़ौदा, बंगाल, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, असम और चंडीगढ़ की टीम बाहर हो गई। 

विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टरफाइनलः

12 जनवरीः कर्नाटक बनाम मुंबई

12 जनवरीः यूपी बनाम सौराष्ट्र

13 जनवरीः दिल्ली बनाम विदर्भ

13 जनवरीः पंजाब बनाम मध्य प्रदेश

15 जनवरीः पहला सेमीफाइनल

16 जनवरीः दूसरा सेमीफाइनल

18 जनवरीः फाइनल।

ग्रुप-सी से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश,गोवा, उत्तराखंड और सिक्किम की टीम बाहर हो गई। ग्रुप-डी से हरियाणा, रेलवे, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सेना की टीम बाहर हो गई। क्ववार्टर फाइनल में 8 टीमों के बीच घमासान होगा और 4 टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। 

