4 मैच और 5, 70, 22 और 24 रन, कप्तान पंत फिर फेल?, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे?, ओडिशा ने दिल्ली को 79 रन से हराया

अलूरः भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की अगुआई वाला दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम विफल रहा जिससे ओडिशा के खिलाफ ग्रुप डी के चौथे मैच में 79 रन की हार के साथ विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नामेंट में टीम का विजयी अभियान थम गया। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में टीम की घोषणा करने की उम्मीद है और ऐसे में सभी की नजरें दिल्ली के कप्तान पंत पर थी। पंत हालांकि ओडिशा के खिलाफ 24 रन ही बना सके जबकि दिल्ली की टीम आठ विकेट पर 272 रन के स्कोर का पीछा करते हुए 43.3 ओवर में 193 रन पर ढेर हो गई। दिल्ली ने अब तक बल्लेबाजी क्रम में एक ठोस प्रदर्शन की बदौलत जीत दर्ज की हैं लेकिन बुधवार को उसके सभी बल्लेबाज नाकाम रहे जिससे टीम ने अंक तालिका के शीर्ष पर अपनी जगह भी गंवा दी।

ओडिशा की टीम 12 अंक और बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर पहुंच गई है। दिल्ली के भी इतने ही अंक हैं लेकिन टीम चौथे स्थान पर खिसक गई है। रेलवे और हरियाणा के भी 12-12 अंक हैं और इन दोनों का नेट रन रेट भी दिल्ली से बेहतर है। मौजूदा सत्र में दिल्ली की टीम पहली बार 200 रन के आंकड़े को पार करने में नाकाम रही।

शुरुआती तीन मैच में पांच, 70 और 22 रन बनाने वाले पंत बुधवार को 28 गेंद में 24 रन बनाने के बाद देवब्रत प्रधान (28 रन पर तीन विकेट) का शिकार बने। प्रधान और संबित बराल (34 रन पर तीन विकेट) ने दिल्ली की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। ओडिशा के लिए अनुभवी कप्तान बिपलब सामंत्रेय ने 72 रन की उम्दा पारी खेली।

निचले क्रम के बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली की ओर से ऑफ स्पिनर ऋतिक शौकीन ने 27 रन देकर चार विकेट चटकाए। दिल्ली की शुरुआत खराब रही और टीम ने छह रन तक ही दोनों सलामी बल्लेबाजों प्रियांश आर्य और सार्थक रंजन के विकेट गंवा दिए।

पंत के आउट होने से 11वें ओवर में टीम का स्कोर 50 रन पर तीन विकेट हो गया जो जल्द ही पांच विकेट पर 55 रन हो गया। हर्ष त्यागी (43) और ऋतिक (32) ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए। सौराष्ट्र ने अंकुर पंवार (27 रन पर पांच विकेट) की तूफानी गेंदबाजी से आंध्र को 74 रन से हराया।

सौराष्ट्र के सात विकेट पर 254 रन के जवाब में आंध्र की टीम 180 रन पर ढेर हो गई। अन्य मुकाबलों में गुजरात ने रेलवे को चार विकेट से शिकस्त दी जबकि अंकित कुमार के नाबाद 144 रन की बदौलत हरियाणा ने सेना के 272 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 43.1 ओवर में तीन विकेट पर 275 रन बनाकर सात विकेट से जीत दर्ज की।