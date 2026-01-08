Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 7: हार्दिक पांड्या ने 6 छक्कों की मदद से 19 गेंदों में अर्धशतक बनाया, चंडीगढ़ के खिलाफ 31 गेंद में 9 छक्के की मदद से बनाए 75 रन

Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: राजकोट में ग्रुप बी के मैच में बड़ौदा की ओर से चंडीगढ़ के खिलाफ मैच हो रहा है। 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 8, 2026 12:04 IST2026-01-08T11:58:12+5:302026-01-08T12:04:36+5:30

Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7 Hardik Pandya 2 fours 9 sixes Quick 31-Ball-75 hardik 19 BALL FIFTY WITH 6 SIXES IN THE VHt | Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 7: हार्दिक पांड्या ने 6 छक्कों की मदद से 19 गेंदों में अर्धशतक बनाया, चंडीगढ़ के खिलाफ 31 गेंद में 9 छक्के की मदद से बनाए 75 रन

Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7

HighlightsVijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: हार्दिक पांड्या ने वीएचटी में 6 छक्कों की मदद से 19 गेंदों में अर्धशतक बनाया।Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: पारी में 2 चौके और 9 छक्के मारे। Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: हार्दिक ने 31 गेंद में 75 रन बनाए।

Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: विजय हजारे ट्रॉफी का सातवां चरण शुरू हो चुका है और सभी टीमें अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैचों के लिए तैयार हैं। आज का मुख्य आकर्षण भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक ने 31 गेंद में 75 रन बनाए। चंडीगढ़ गेंदबाज को दौड़ाकर कूटा। इस पारी में 2 चौके और 9 छक्के मारे। हार्दिक पांड्या ने वीएचटी में 6 छक्कों की मदद से 19 गेंदों में अर्धशतक बनाया। राजकोट में ग्रुप बी के मैच में बड़ौदा की ओर से चंडीगढ़ के खिलाफ मैच हो रहा है। 

उत्तर प्रदेश ने 20 अंकों के साथ नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि विदर्भ, बंगाल और बड़ौदा 16-16 अंकों के साथ बराबरी पर हैं और उनका एक मैच बाकी है। चंडीगढ़ पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। बड़ौदा अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ी जीत पर नजर रखेगा।

उम्मीद करेगा कि अन्य मैचों के नतीजे उसके पक्ष में जाएं। वे जम्मू और कश्मीर पर 76 रनों की जीत के बाद मैदान में उतरे हैं, जबकि चंडीगढ़ ने असम के खिलाफ 286 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16 गेंदें शेष रहते 7 विकेट से जीत दर्ज की। 

Open in app
टॅग्स :Hardik PandyaVijay Hazare TrophyChandigarhहार्दिक पंड्याविजय हजारे ट्रॉफीचंडीगढ़