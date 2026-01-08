Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 7: हार्दिक पांड्या ने 6 छक्कों की मदद से 19 गेंदों में अर्धशतक बनाया, चंडीगढ़ के खिलाफ 31 गेंद में 9 छक्के की मदद से बनाए 75 रन

Highlights Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: हार्दिक पांड्या ने वीएचटी में 6 छक्कों की मदद से 19 गेंदों में अर्धशतक बनाया। Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: पारी में 2 चौके और 9 छक्के मारे। Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: हार्दिक ने 31 गेंद में 75 रन बनाए।

Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score, Round 7: विजय हजारे ट्रॉफी का सातवां चरण शुरू हो चुका है और सभी टीमें अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैचों के लिए तैयार हैं। आज का मुख्य आकर्षण भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक ने 31 गेंद में 75 रन बनाए। चंडीगढ़ गेंदबाज को दौड़ाकर कूटा। इस पारी में 2 चौके और 9 छक्के मारे। हार्दिक पांड्या ने वीएचटी में 6 छक्कों की मदद से 19 गेंदों में अर्धशतक बनाया। राजकोट में ग्रुप बी के मैच में बड़ौदा की ओर से चंडीगढ़ के खिलाफ मैच हो रहा है।

🚨 19 BALL FIFTY BY HARDIK PANDYA WITH 6 SIXES IN THE VHT. 🚨 pic.twitter.com/XtidFj6MiY — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 8, 2026

🚨 HARDIK PANDYA SMASHED 75 RUNS FROM JUST 31 BALLS IN VIJAY HAZARE 🚨



- 133(92) in first match

- 75(31) in second match



20 sixes & 11 fours in 2 matches in this season by Hardik. 🥶 pic.twitter.com/Tr5VAOqDnQ — Johns. (@CricCrazyJohns) January 8, 2026

उत्तर प्रदेश ने 20 अंकों के साथ नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि विदर्भ, बंगाल और बड़ौदा 16-16 अंकों के साथ बराबरी पर हैं और उनका एक मैच बाकी है। चंडीगढ़ पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। बड़ौदा अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ी जीत पर नजर रखेगा।

उम्मीद करेगा कि अन्य मैचों के नतीजे उसके पक्ष में जाएं। वे जम्मू और कश्मीर पर 76 रनों की जीत के बाद मैदान में उतरे हैं, जबकि चंडीगढ़ ने असम के खिलाफ 286 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16 गेंदें शेष रहते 7 विकेट से जीत दर्ज की।