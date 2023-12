Vijay Hazare Trophy 2023: 16 दिसंबर को फाइनल मुकाबला, पांच बार के चैंपियन तमिलनाडु को 63 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में, इस टीम से मुकाबला

Highlights राजस्थान और कर्नाटक के बीच गुरुवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। 293 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

Vijay Hazare Trophy 2023: हिमांशु राणा के नाबाद शतक और अंशुल कंबोज की शानदार गेंदबाजी की मदद से हरियाणा ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए यहां पांच बार के चैंपियन तमिलनाडु को 63 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया।

हरियाणा फाइनल में राजस्थान और कर्नाटक के बीच गुरुवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 293 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। तमिलनाडु की टीम इसके जवाब में 47.1 ओवर में 230 रन बनाकर आउट हो गई।

तेज गेंदबाज कंबोज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 30 रन देकर चार विकेट लिए। राणा हरियाणा की जीत के नायक रहे। उन्होंने 118 गेंद पर नाबाद 116 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और दो छक्के शामिल हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज युवराज सिंह (76 गेंद पर 65 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 132 रन जोड़कर टीम को शुरुआती झटके से उबारा।

इसके बाद हरियाणा का मध्यक्रम लड़खड़ा गया और एक समय उसका स्कोर छह विकेट पर 206 रन था। ऐसे में सुमित कुमार ने 30 गेंद पर तीन चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 48 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने राणा के साथ सातवें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की। तमिलनाडु की तरफ से टी नटराजन ने तीन जबकि वरुण चक्रवर्ती और साइ किशोर ने दो-दो विकेट लिए।

चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के सामने तमिलनाडु की टीम शुरू में ही लड़खड़ा गई और उसका स्कोर 21वें ओवर में चार विकेट पर 76 रन हो गया। बाबा इंद्रजीत (71 गेंद पर 64 रन) ने तमिलनाडु की उम्मीद बनाए रखी लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 35 गेंद पर 31 रन बनाए और इस बीच इंद्रजीत के साथ पांचवें विकेट के लिए 58 रन जोड़े।

इन दोनों के अलावा नारायण जगदीशन (30), साइ किशोर (29) और विजय शंकर (23) भी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। हरियाणा की तरफ से कंबोज के अलावा राहुल तेवतिया ने 50 रन देकर दो विकेट लिए।