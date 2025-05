VIDEO: विराट कोहली ने जूनियर खिलाड़ी का उड़ाया मजाक, भड़के फैन्स ने सुनाई खरी-खोटी; जानें पूरा मामला

PBKS vs RCB Video: भारतीय दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली हमेशा फैन्स के दिलों में राज करते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनके फैन्स तारीफों के पूल बांधते नजर आते हैं लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर विराट कोहली की कड़ी आलोचना हो रही है। कई यूजर्स विराट कोहली को बुरा-भला कह रहे हैं और उनकी हरकत के लिए उन्हें बेशर्म बता रहे।

मामला आईपीएल के पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले से जुड़ा है जिसका वीडियो फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विराट कोहली जूनियर खिलाड़ी मुशीर खान पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। पंजाब की पारी के नौवें ओवर के दौरान, मुशीर खान, जो एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आईपीएल में पदार्पण कर रहे थे, मार्कस स्टोइनिस के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए चले गए।

Kohli saying "Ye to Pani pilata hai" to young Musheer Khan.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कोहली को पहली स्लिप में एक एनिमेटेड बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जिसमें कथित तौर पर मुशीर को "वाटर-बॉय" के रूप में संदर्भित करते हुए कहा गया है, "ये पानी पिलाता है।"

Virat Kohli didn't just say it once, he said it twice: 'ye to paani pilata hai'.

कथित टिप्पणी ने ऑनलाइन प्रतिक्रिया की लहर पैदा कर दी है, जिसमें कई प्रशंसकों ने आरसीबी के दिग्गज पर 20 वर्षीय डेब्यूटेंट के प्रति असम्मान दिखाने का आरोप लगाया है। विशेष रूप से, मुशीर इस उच्च दबाव वाले प्लेऑफ़ गेम में अपना मौका मिलने से पहले टूर्नामेंट के अधिकांश समय तक ड्रिंक्स लेकर चलते रहे थे। दुर्भाग्य से युवा बल्लेबाज के लिए, उनका डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

This is what Musheer Khan thinks abt Kohli



Meanwhile Kohli calling him Waterboy during the match

Whatever achivement u hv gained in life,whatever baba and bhagwan drama u must be doing, this won't be accepted at all



U lost all respect I had abt u

उन्हें सुयश शर्मा ने तीन गेंदों पर शून्य पर आउट कर दिया, जिससे उनकी पहली उपस्थिति में उनका प्रभाव कम रहा।

इस सीजन की शुरुआत में, कोहली ने आरसीबी और पीबीकेएस के बीच लीग-स्टेज मुकाबले के बाद मुशीर को एक बल्ला भेंट किया था, जिसकी युवा खिलाड़ी ने सराहना की थी, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, "बल्ले के लिए लाखों धन्यवाद, विराट भैया।"

This has to be one of the most abysmal things you'll see from a cricketer.



Virat Kohli tries to be spiritual for media and people and doing this on the ground.



This is completely disgraceful and disgusting for any cricketer.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुरुवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स को आठ विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के फाइनल में प्रवेश किया।

RCB ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स को 15 ओवर में सिर्फ 101 रन पर आउट कर दिया, जिसमें सुयश शर्मा और जोश हेज़लवुड ने शानदार प्रदर्शन किया, जिन्होंने तीन-तीन विकेट लिए। मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए, RCB ने फिल साल्ट के 56* और रजत पाटीदार के 15* रनों की बदौलत सिर्फ 10 ओवर में जीत हासिल कर ली।

इस जीत ने RCB को चौथी बार और 2016 के बाद पहली बार IPL फाइनल में जगह दिलाई।