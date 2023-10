वीडियो: अगले मुकाबले के लिए मुंबई पहुंची टीम इंडिया, 2 नवंबर को श्रीलंका से सामना, देखिए

Highlights भारतीय टीम 2 नवंबर को होने वाले अपने अगले मुकाबले के लिए मुंबई पहुंच गई है 2 नवंबर को भारतीय टीम श्रीलंका के साथ मुकाबला खेलेगी एयरपोर्ट पर भारतीय टीम के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस बाहर खड़े हुए थे

ICC World Cup 2023: विश्वकप में विजय रथ पर सवार भारतीय टीम 2 नवंबर को होने वाले अपने अगले मुकाबले के लिए मुंबई पहुंच गई है। 2 नवंबर को भारतीय टीम श्रीलंका के साथ मुकाबला खेलेगी। 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड को 100 रनों से हराने के बाद भारतीय टीम कप्तान रोहित की अगुवाई में मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर भारतीय टीम के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस बाहर खड़े हुए थे।

