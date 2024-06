VIDEO: टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने पर तालिबान ने कप्तान राशिद खान को वीडियो कॉल पर दी बधाई

AFG vs BAN T20 World Cup 2024: मंगलवार को टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में चमत्कारिक रूप से प्रवेश करने के बाद अफगानिस्तान की पुरुष टीम को पूरे क्रिकेट जगत से समर्थन और बधाई संदेश मिल रहे हैं। राशिद खान की टीम ने बांग्लादेश को 8 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया और अफगानिस्तान के इतिहास में पहली बार ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली ग्रुप 1 की दूसरी टीम बन गई।

यहां तक ​​कि अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने भी विश्व कप में टीम के शानदार प्रदर्शन पर ध्यान दिया और राशिद को उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए बधाई दी। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश पर अफगानिस्तान की जीत के बाद वीडियो कॉल पर राशिद खान से बात की।

Minister of FAA, Amir Khan Muttaqi, spoke with Rashid Khan, captain of the Afghan national cricket team, congratulating them on their recent achievements. Muttaqi reiterated full support for the team and thanked Rashid Khan for shining Afg's name on the global stage. #Afghanistanpic.twitter.com/kS3Dg02zGP