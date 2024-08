VIDEO: 101 मीटर लंबा छक्का, स्टेडियम से बाहर गेंद, 27 साल के खिलाड़ी का कोहराम, देखें वीडियो

Highlights 101 Meter Long Six: फिल सॉल्ट का 101 मीटर लंबा छक्का Phil Salt: 27 साल के खिलाड़ी का कोहराम, स्टेडियम से बाहर गेंद

Phil Salt Hit 101 Meter Long Six in The Hundred League: इंग्लैंड में द हंड्रेड क्रिकेट लीग खेली जा रही है, बीते दिन इंग्लैंड और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को हैरान कर दिया, फिल सॉल्ट ने कल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जिसे देख उनके फैंस खुशी से झूम उठे, द हंड्रेड में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और लंदन स्पिरिट के बीच मैच खेला जा रहा था।

Good luck fetching that! 😵



A super 1️⃣0️⃣1️⃣-meter strike from Phil Salt 🤩#TheHundredonFanCodepic.twitter.com/kjcWg03GNP — FanCode (@FanCode) August 10, 2024

मैनचेस्टर की तरफ से खेल रहे बल्लेबाज फिल सॉल्ट तूफानी फिफ्टी लगाई, इस दौरान फिल सॉल्ट ने एक जोरदार और लंबा छक्का लगाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, ये छक्का 101 मीटर लंबा बताया जा रहा और गेंद सीधा स्टेडियम से बाहर चली गई, लंदन स्पिरिट की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे ओली स्टोन।

सॉल्ट ने 41 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 58 रन की पारी खेली, मैनचेस्टर की टीम ने लंदन स्पिरिट को 12 रनों से हरा दिया, मैनचेस्टर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 135 रन बनाए, जिसके जवाब में लंदन स्पिरिट 5 विकेट के नुक्सान पर 123 रन ही बना सकी।