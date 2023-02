Highlights 'झूमे जो पठान' गाने पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने किया डांस गाने में शाहरुख के हुक स्टेप की नकल करते दिखें खिलाड़ी वायरल हो रहे वीडियो को खुद शाहरुख खान ने भी शेयर किया

मुंबई: शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म 'पठान' का खुमार लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है। फिल्म को लेकर बॉलीवुड के किंग खान की हर तरफ वाहवाही हो रही है। फिल्म को न सिर्फ दर्शकों बल्कि क्रिकेटर जगत के दिग्गजों से भी खूब प्यार मिल रहा है और इस कथन का एकदम सटीक उदाहरण विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने दिया है।

दरअसल, शनिवार, 11 फरवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की थी। नागपुर में खेले गए चार मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच की सफल जीत से विराट और जडेजा खुद को जश्न मनाने से रोक नहीं पाए। इस दौरान दोनों खिलाड़ी 'पठान' फिल्म के गाने 'झूमे जो पठान' गाने के हुक स्टेप की नकल करने हुए डांस करने लगे।

दोनों खिलाड़ियों के मैदान में डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो इतना मजेदार है कि खुद किंग खान भी वीडियो पर रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए।

They are doing it better than me!! Will have to learn it from Virat And Jadeja!!! https://t.co/q1aCmZByDu