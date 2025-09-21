VIDEO: भारत-पाक मैच में नई कंट्रोवर्सी, विवादित कैच आउट होने पर फखर ज़मान को लगा सदमा, पाक बैटर बुरी तरह हुआ नाराज

India vs Pakistan, Super Fours, Asia cup 2025: एशिया कप के दूसरे सुपर ओवर मुकाबले में भारत-पाकिस्तान के बीच ताज कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। अनुभवी पाकिस्तानी बल्लेबाज़ फखर ज़मान भारत के खिलाफ नौ गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट होने के बाद बेहद नाराज़ हो गए। भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन द्वारा लिए गए कैच की वैधता पर संदेह के बावजूद, फखर को कैच आउट करार दिया गया।
सैमसन द्वारा कैच लेने से पहले तीसरे अंपायर ने यह पुष्टि करने के लिए लंबी जाँच की कि गेंद ज़मीन पर लगी थी या नहीं, और अंततः फखर को आउट करार दिया। इससे फखर को यकीन नहीं हुआ और वे सदमे में आ गए, और मैदान से बाहर जाते हुए ऐसा लगा जैसे वे किसी को इशारा कर रहे हों।
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने भी फखर की बात दोहराई और इस बात पर अपनी अनिश्चितता व्यक्त की कि क्या यह कैच क्लीन था। वकार ने कहा, "मुझे यकीन नहीं है कि गेंद सैमसन के पास गई थी या नहीं। मैं एक और रीप्ले देखना चाहूँगा।"
फखर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें आउट दे दिया गया है, और वह इस फैसले से नाराज़ भी थे, यहाँ तक कि जाते हुए उन्होंने किसी से कुछ कहा भी। यह स्पष्ट नहीं है कि फखर किसकी ओर इशारा कर रहे थे।
वीडियो में फखर को ड्रेसिंग रूम में वापस जाने से पहले ही मुख्य कोच माइक हेसन के सामने इस फैसले पर अपनी असहमति जताते हुए दिखाया गया। नियमित सलामी बल्लेबाज सैम अयूब के खराब फॉर्म को देखते हुए फखर को सलामी बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजा गया था। फखर ने इस फैसले को सही साबित करते हुए कुछ चौके जड़े।
हालांकि, हार्दिक पांड्या ने उनकी पारी का अंत कर दिया, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपना 97वां विकेट लिया। इस बीच, भारत का क्षेत्ररक्षण भी काफी खराब रहा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पहले छह ओवरों में आउटफील्ड में दो कैच छूट गए, क्योंकि साहिबजादा फरहान और सैम अयूब दोनों को आउट कर दिया गया।
टीमें:
पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती