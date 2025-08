VIDEO: मोर्ने मोर्केल ने गौतम गंभीर को बेबी की तरह उठाया, भारतीय कोच उनके कानों में चिल्लाए, जीत के बाद कुछ ऐसा था ड्रेसिंग रूम का नजारा

ENG vs IND: ओवल में भारत बनाम इंग्लैंड के अंतिम टेस्ट मैच के पाँचवें दिन के पहले घंटे को इन शब्दों से बेहतर और कुछ नहीं बयां कर सकता। बेशक, अगर आप भारत के पक्ष में हैं, तो। या शायद नहीं? आखिरकार, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन और नासिर हुसैन भी इस बात से सहमत थे कि अगर इंग्लैंड 3-1 से सीरीज़ जीत लेता, तो भारत के लिए यह एक "उपहास" होता।

लेकिन विश्वास ने सोमवार की सुबह भारत को जीत की मानसिकता के साथ मैदान पर उतारा, जब इंग्लैंड को चार विकेट पर 35 रनों की ज़रूरत थी। विश्वास से उत्सुकता पैदा करने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा, जो जल्द ही खुशी में बदल गई।

मोहम्मद सिराज इस सब के केंद्र में थे। सिराज ने दिन के खेल के दूसरे ओवर में ही एकमात्र मान्य बल्लेबाज़ जेमी स्मिथ को आउट करके भारत का विश्वास बनाए रखा। उन्होंने जेमी ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड को एक और करारा झटका दिया और भारत को भी एक नई ताकत दी। इंग्लैंड को सिर्फ़ दो विकेट शेष रहते 20 रन चाहिए थे।

18 गेंदें और लाखों वाह-वाही के बाद, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ज़बरदस्त यॉर्कर डाली जिसने जोश टंग के स्टंप हिला दिए। एक विकेट के लिए 17 रन चाहिए थे। क्रिस वोक्स स्वेटर में हाथ डाले आउट हुए। वह शख्स कंधे की हड्डी उखड़ने के बावजूद अपने देश के लिए टेस्ट मैच जीतने की कोशिश कर रहा था।

गस एटकिंसन ने हर चीज़ पर ज़ोरदार हमला करना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। इससे इंग्लैंड को 10 बहुमूल्य रन मिल गए, लेकिन सिराज ने, और कौन? शायद सीरीज़ की सबसे बेहतरीन गेंद फेंकी, जिससे उनका ऑफ-स्पिन गिर गया। सब कुछ तहस-नहस हो गया।

घटना के केंद्र से कुछ मीटर की दूरी पर, ड्रेसिंग रूम से यह सब देख रहे भारतीय सहयोगी स्टाफ़ मौजूद थे। ड्रेसिंग रूम की ऊँचाई से चीज़ों का एकदम सही नज़ारा दिखता है, जो कई बार इसे भावनाओं का केंद्र बना देता है। सन्नाटा और ज़ोरदार चीखें असहज संगीतमय कुर्सियों का खेल खेल रही थीं।

हर गेंद एक घटना थी, हर रन उनकी धड़कनें रोक रहा था और जब कोई विकेट गिरता था, तो शोर बढ़ जाता था। गौतम गंभीर कभी-कभार हाथ हिलाकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का ध्यान क्षेत्ररक्षण बदलने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। तालियाँ बज रही थीं, हाथ पर हाथ रखे हुए थे, गहरी साँसें लेने के पल भी थे...

