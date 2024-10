VIDEO: बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मुकाबले से पहले LSG के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने नेट्स पर जमकर बहाया पसीना

Highlights वीडियो में मयंक के साथ हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी भी गेंदबाजी करते हुए देखे गए बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से पहले वीडियो को बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है मयंक नितीश रेड्डी और हर्षित राणा के साथ टीम में शामिल तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों में से एक है

IND vs BAN T20I Series: भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अजेय अभियान के बाद 6 अक्टूबर से टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इसको लेकर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने नेट्स प्रैक्टिस के दौरान जमकर अपना पसीना बहाया। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज और टीम इंडिया के नए खिलाड़ी मयंक यादव को बांग्लादेश के खिलाफ 6 अक्टूबर से ग्वालियर में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए देखा गया।

मयंक के साथ हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी भी गेंदबाजी करते हुए देखे गए, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 22 वर्षीय यह खिलाड़ी नितीश रेड्डी और हर्षित राणा के साथ टीम में शामिल तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों में से एक है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2024 के दौरान सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जब उन्होंने लगातार 135 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंदबाजी की थी; हालांकि, चोट के कारण उनका अभियान केवल चार मैचों तक ही सीमित रहा। उन्होंने चार मैचों में सात विकेट लिए, जिनका औसत 14 से कम रहा।

