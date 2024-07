Watch: बेजुबान पर बर्बरता; कुत्ते को स्कूटर से बांध सड़क पर घसीटता रहा शख्स, नहीं पसीजा कलेजा...

Karnataka Viral Video: सोशल मीडिया पर इस समय एक परेशान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें कि एक बेजुबान जानवर के साथ क्रूरता होते दिख रही है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक दो पहिया वाहन से कुत्ते को बांधकर दौड़ाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग बेजुबान के लिए आवाज उठा रहे हैं और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

दरअसल यह घटना कर्नाटक के उदुपी जिले की बताई जा रही है। इलाका मल्लुरु और शिरवा गांवों के आस पास का है। जहां यह मामला पेश आया। आस पास खड़े लोगों ने वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि मामले में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की है।

What the hell, how can people be so cruel?



This man in Karnataka's Udupi was filmed dragging a dog behind his scooter.



The police say they have registered an FIR against the man, who claimed the dog was dead.



Please intervene @PetaIndia#Karnataka#AnimalCrueltypic.twitter.com/mwadL0xoMV