Video:'भाई एक फील्डर इधर आएगा...' ऋषभ पंत ने बताया कैसे लगानी है फील्ड, बांग्लादेश के कप्तान मान भी गए, मजेदार वीडियो वायरल

Highlights India vs Bangladesh: ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने गेंदबाजों की जमकर कुटाई की India vs Bangladesh: ताबड़तोड़ रन बनाते हुए दोनों ने अर्धशतक जड़े India vs Bangladesh: पंत ने बांग्लादेश के गेंदबाज को बताया कि फील्डर कहां होना चाहिए

India vs Bangladesh 1st Test Day 3 Live: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन पहले सत्र में ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ताबड़तोड़ रन बनाते हुए दोनों ने अर्धशतक जड़े और भारत की लीड 432 रनों की कर दी है। इसी दौरान एक अजीब नजारा भी देखने को मिला। बल्लेबाजी कर रहे पंत ने बांग्लादेश के गेंदबाज को बताया कि फील्डर कहां होना चाहिए। मजेदार बात ये रही कि गेंदबाज ने ऋषभ पंत के कहने पर उस जगह फील्डर लगा भी दिया।

वीडियो में ऋषभ पंत को ये कहते सुना जा सकता है कि "इधर आएगा एक. वन फ़ील्डर हेयर." पंत बैटिंग पर थे और बांग्लादेश को बता रहे थे कि फ़ील्ड कैसे लगानी है। स्टंप माइक से पंत की आवाज सबने सुनी। कमेंट्रेटर सबा करीम भी खुद को हंसने से नहीं रोक सके। जिओ सिनेमा ने इस मजेदार वाकये का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को देखकर लोगों ने कहा कि ऐसा सिर्फ पंत ही कर सकते हैं।

मैच में क्या हुआ

तीसरे दिन लंच तक शुभमन गिल 86 और ऋषभ पंत 82 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने पहले सत्र में बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट तो नहीं ही दिया, साथ में जमकर रन भी बनाए। शुभमन गिल और ऋषभ पंत अपनी पारी में 3-3 छक्के लगा चुके हैं। हालांकि इस दौरान पंत लकी भी रहे और लंच से ठीक पहले शाकिब की गेंद पर कप्तान शांतो ने उनका कैच छोड़ दिया।

पहली पारी में भारत ने 376 रन बनाए थे जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम केवल 149 पर सिमट गई। दूसरी पारी में भारत ने तीन विकेट पर 205 रन बना लिए हैं। पंत और गिल दोनों अपने शतक के करीब हैं। भारतीय टीम की नजर एक बड़ा लक्ष्य देकर बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराने पर है। मैच का आज तीसरा दिन है और अनुमान है आज पूरे दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी।