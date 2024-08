VIDEO: 460 रनों का घमासान, फिर भी मैच हुआ टाई, यहां देखें भारत-श्रीलंका मैच हाइलाइट्स

Highlights IND vs SL Highlights: भारत-श्रीलंका मैच हाइलाइट्स India Sri Lanka 1st ODI Draw: भारत-श्रीलंका मैच हुआ टाई

IND vs SL Highlights India Sri Lanka 1st ODI Draw: भारत-श्रीलंका पहला वनडे मैच हुआ टाई, 1 रन से चूकी टीम इंडिया हाथ आई जीत फिसल गई। श्रीलंकाई स्पिनरों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को 230 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। स्कोर बराबर होने के बाद भारत ने लगातार 2 विकेट गंवा दिए पहले शिवम दुबे आउट हुए फिर अर्शदीप सिंह भी पवेलियन लौट गए श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका की धाकड़ गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया आज कुछ नहीं कर पाई।

भारत की सटीक गेंदबाजी के सामने श्रीलंका का शीर्ष क्रम चरमरा गया लेकिन सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (56 रन) और निचले क्रम में दुनिथ वेलालागे (नाबाद 67 रन) के संयमित अर्धशतकों की मदद से उसने शुक्रवार को यहां पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आठ विकेट पर 230 रन बनाये। निसांका ने 75 गेंद में नौ चौके से 56 रन बनाये जबकि वेलालागे ने 65 गेंद में सात चौके और दो छक्के जड़कर 67 रन बनाये। भारत के लिए अक्षर पटेल (33 रन देकर दो विकेट) और अर्शदीप सिंह ने दो दो जबकि कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और शिवम दुबे ने एक एक विकेट झटका। श्रीलंका के कप्तान चरिथ असालंका ने टर्न ले रही पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन उसकी शुरूआत अच्छी नहीं रही और उसने अविष्का फर्नांडो का विकेट गंवा दिया जिन्हें मोहम्मद सिराज ने पवेलियन भेजा। फिर निसांका और कुसल मेंडिस (14 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 39 जोड़कर वापसी की कोशिश की।

टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला की तरह श्रीलंका ने अपने विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिये। भारतीय गेंदबाजों का प्रयास भी अच्छा रहा जिन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खराब शॉट खेलने पर मजबूर किया। मेंडिस को दुबे ने पगबाधा आउट किया। श्रीलंका का स्कोर दो विकेट पर 46 रन से 27वें ओवर में पांच विकेट पर 101 रन हो गया। पिछले कुछ समय से वनडे में श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सदीरा समरविक्रमा भारतीय स्पिनरों की गेंदों को समझ नहीं सके और 18 गेंद में आठ रन बनाकर आउट हो गये। असालंका ने चौथे विकेट के लिए निसांका के साथ 31 रन जुटाये लेकिन कुलदीप यादव की गेंद पर विकेट गंवा दिया। दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे लेकिन निसांका ने इस दौरान कुछ बेहतरीन शॉट खेले।

लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने उनकी पारी का अंत किया जिससे श्रीलंका ने पांचवां विकेट गंवाया। वेलालागे और जेनिथ लियानागे (20) ने सकारात्मक होकर खेलते हुए छठे विकेट के लिए 43 गेंद में 41 रन जोड़े। इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को एक ओवर गेंदबाजी कराई जिसमें लियानागे ने एक शॉर्ट पिच गेंद को पुल करते हुए छक्के के लिए पहुंचाया। अक्षर पटेल की गेंद पर रोहित ने लियानागे का कैच लपका और श्रीलंकाई बल्लेबाज के डीआरएस लिए बिना पवेलियन लौटने से यह भागीदारी खत्म हुई जबकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद बल्ले के किनारे से छूकर नहीं गई थी। फिर वेलालागे और वानिंदु हसरंगा (24, 35 गेंद) ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए सातवें विकेट के लिए 36 रन जोड़े। वेलालागे ने आठवें विकेट के लिए अकिला धनंजय के साथ 46 रन की भागीदारी निभाई। उन्होंने 59 गेंद में अपना पहला वनडे अर्धशतक बनाया और अपनी टीम को 200 रन का आंकड़ा पार कराया।