VIDEO: सांसे रोक देने वाला आखिरी ओवर, 6 गेंद में 6 रन, सूर्यकुमार ने पलटी बाजी...

Highlights IND vs SL: भारत बनाम श्रीलंका मैच हाइलाइट्स वीडियो India beat sri lanka in super over: टीम इंडिया सीरीज 3-0 से जीती

India beat sri lanka in super over ind win series 3-0: भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा तीसरा टी20 में मैच सुपर ओवर में पहुंच गया, मातेच के आखिरी ओवर में 6 गेंद में 6 रनों की जरूरत थी और गेंद थी कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथ में और उन्होंने 2 विकेट झटक लिए और मैच जा पहुंचा सुपर ओवर में और इसके बाद जो हुआ वो किसी रोमांच से कम नहीं था, श्रीलंका सुपर ओवर में बस 2 ही रन बना पाया और 2 विकेट गवा बैठा, इसके बाद टीम इंडिया ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।

इससे पहले टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 137 रनों का स्कोर खड़ा किया जो काफी कम लग रहा था, टीम इंडिया ने खराब शुरुआत की थी यशस्वी जयसवाल दूसरे ओवर में मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, इसके बाद संजू सैमसन बिना कोई रन बनाए 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए इसके बाद रिंकू सिंह भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए और 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए, कप्तान सूर्यकुमार यादव भी 8 रन ही बना पाए और आउट हो गए, शिवम दुबे सिर्फ 13 पर बना सकते, टीम इंडिया की आधी टीम 48 रनों पर आउट हो गई थी।

भारत ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया, रिंकू सिंह और कप्तान सूर्यकुमार ने आखिरी ओवर में श्रीलंका की कमर तोड़ कर रख दी और बचा-कुचा सुपर ओवर में कर दिया श्रीलंका सर 2 ही रन बना पाया और टीम इंडिया ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।