VIDEO: 30 रन 9 विकेट, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी, घुटनों पर श्रीलंका, देखें वीडियो

Highlights IND vs SL 2nd T20: 30 रन 9 विकेट, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी IND vs SL 2nd T20 Video Highlights: भारत बनाम श्रीलंका लाइव, दूसरा T20I पल्लेकेले स्टेडयिम में

IND vs SL 2nd T20: भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे टी20 मैच में रविवार को श्रीलंका को नौ विकेट पर 161 रन पर रोक दिया।

Yet again, #TeamIndia managed to shut down the Sri Lankan innings cheaply after a promising start 🤯



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 🙌 🔥#SonySportsNetworkpic.twitter.com/7Vfd50meYp — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2024

शनिवार को पहले मैच में श्रीलंका ने आखिरी आठ विकेट 21 रन के भीतर गंवा दिये थे और रविवार को आखिरी छह विकेट 31 रन के भीतर गंवाये। पहले दस ओवर में 80 रन बनाने के बावजूद श्रीलंकाई टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी और आखिरी दस ओवर में 81 रन ही बन सके।

.@bishnoi0056 entangles the Sri Lankan batters in a masterful web of spin 🕸️



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 🙌 🔥#SonySportsNetwork#TeamIndiapic.twitter.com/KvfLRxXusN — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2024

हार्दिक पंड्या ने दो ओवर में 23 रन देकर दो और रवि बिश्नोई ने चार ओवर में 26 रन देकर चार विकेट लिय। श्रीलंका के लिये पाथुम निसांका ने 24 गेंद में 32 रन बनाये जबकि कुसल परेरा ने 34 गेंद में 54 रन की पारी खेली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिये छह ओवर में 54 रन जोड़े। इसके बाद दासुन शनाका (0) और वानिंदु हसरंगा (0) गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर आउट हुए।

.@hardikpandya7 strikes, sending Kamindu Mendis packing with an outstanding low catch by @rinkusingh235 🤩



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 🙌 🔥#SonySportsNetwork#TeamIndiapic.twitter.com/JXkimtuWg7 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2024

एक समय श्रीलंका का स्कोर 15 ओवर में दो विकेट पर 130 रन था लेकिन मध्यक्रम के लड़खड़ाने से दस गेंद के भीतर चार विकेट गिर गए जिसमें एक रन आउट शामिल है । कप्तान सूर्यकुमार यादव ने युवा रियान पराग से गेंदबाजी की शुरूआत कराई जिसने चार ओवर में 30 रन ही दिये जिसमें दस डॉट गेंद शामिल थी । अक्षर पटेल ने चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट लिये । शीर्षक्रम के बल्लेबाजों के सामने सहज गेंदबाजी नहीं कर पा रहे बिश्नोई ने बाद में मध्यक्रम को अपना निशाना बनाया।