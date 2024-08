VIDEO: लंका का पलटवार, 32 रनों से हारी टीम इंडिया, देखें भारत-श्रीलंका मैच हाइलाइट्स

Highlights Sri Lanka Beat India by 32 runs: 32 रनों से हारी टीम इंडिया IND vs SL 2nd ODI Full Match Highlights: देखें भारत-श्रीलंका मैच हाइलाइट्स

IND vs SL 2nd ODI Full Match Highlights: भारतीय टीम दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका से 32 रन से हारकर तीन मैच की श्रृंखला में 0-1 से पिछड़ी। भारत-श्रीलंका दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को 32 रनों से हरा दिया है, स्पिनर जेफरी ने टीम इंडिया के 6 विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा मैच 7 अगस्त को खेला जाना है, आज श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 9 विकेट खोकर 240 रन बनाए, वहीं टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की लेकिन बाद में टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई।

कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 97 रनों की पार्टनरशिप की रोहित शर्मा ने 64 रन जोड़े, रोहित ने तेज खेलते हुए सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे, वहीं श्रीलंका के स्पिनर जेफरी वांडरसे ने टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया।

श्रीलंका कप्तान चरिथ असलंका ने 3 विकेट चटकाए, भारतीय टीम 42.2 ओवर में 208 रनों पर ऑलआउट हो गई।

