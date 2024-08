VIDEO: 18 साल की उम्र में शतक, तोड़ा स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड, 3 छक्के 9 चौके, 98 गेंद में 101 रन की पारी...

Highlights Ireland Women vs Sri Lanka Women: 18 साल की उम्र में विश्मी गुणरत्ने का शतक Vishmi Gunaratne Highlights: 98 गेंद में 101 रन की पारी, 3 छक्के 9 चौके

श्रीलंका महिला और आयरलैंड महिला टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड टीम ने शानदार जीत हासिल की है, मगर मैच में श्रीलंका की ओपनर विश्मी गुणरत्ने ने शानदार शुरुआत करते हुए शतक जड़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

बल्लेबाज विश्मी गुणरत्ने वनडे में शतक लगाने वाली एशिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम हैं उन्होंने महज 16 साल 205 दिन की उम्र में शतक लगाया था, ये शतक मिताली ने आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ साल 1999 में लगाया था।

इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर श्रीलंका की खिलाड़ी विश्मी का नाम शामिल हो गया है। विश्मी ने 18 साल 360 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ साल 2016 में शतक जड़ा था।

मैच की बात करें तो श्रीलंका ने आयरलैंड के खिलाफ 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए, वहीं आयरलैंड महिला टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 261 रनों के टारगेट को 4 गेंद रहते हुए हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।