VIDEO: क्रिकेटर आवेश खान ने बकरीद के लिए खरीदे 3 बकरे, सोशल मीडिया पर हुई कड़ी आलोचना

नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान ईद-उल-अजहा से पहले कुर्बानी के लिए अजमेर से तीन बकरे खरीदने के कारण आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने खरीदे गए बकरों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और त्योहार के लिए उत्साहित थे। हालांकि, नेटिज़ेंस ने इसको लेकर उसकी कड़ी आलोचना की।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में आवेश ने बकरियों के बारे में कहा, "काफी अच्छे लगे। बकरे खूबसूरत भी हैं और साफ बकरे हैं। मुझे काफी पसंद आए। तो इसलिए मैंने ये 3 बकरे लिए हैं।"

So many practices in various religions have evolved with time—why not rethink animal sacrifice too?



Influential figures like Avesh Khan should inspire change. Worship shouldn’t involve taking life. #EidAlAdha#CompassionOverKilling#Aveshkhanpic.twitter.com/uNyOpEhRDF — Vidit Sharma 🇮🇳 (@TheViditsharma) June 7, 2025

He is a cricketer Avesh Khan and tomorrow he will take the life of 3 innocent Goats bcz of his hunger and to celebrate #EidAlAdha@PetaIndia is sleeping Now!! pic.twitter.com/aS8LBOuTWp — Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) June 6, 2025

Cricketer Avesh Khan sacrificing Goats, which is against nature and environment.@BCCI@JayShah must kick him out of the team .. isn’t it cruel @imVkohli@ImRo45 ? pic.twitter.com/WX90UImy2J — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) June 7, 2025

क्रिकेट की बात करें तो आवेश लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के साथ आईपीएल 2025 में खेल रहे हैं। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने 10.28 की इकॉनमी रेट के साथ 37.46 की औसत से 13 विकेट लिए। फिर भी, सुपर जायंट्स लगातार दूसरे सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने में विफल रहे। उनके कप्तान ऋषभ पंत एक बड़ी निराशा साबित हुए क्योंकि उन्होंने 14 मैचों में एक अर्धशतक और एक शतक के साथ केवल 269 रन बनाए।

जहां तक ​​आवेश के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात है, तो उन्होंने आठ टी20 और 25 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने सामूहिक रूप से 36 विकेट लिए हैं। उन्हें आखिरी बार नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान भारतीय रंग में देखा गया था।