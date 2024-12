Vaibhav Suryavanshi ACC U19 Asia Cup, 2024: 46 गेंद, 76 रन, 3 चौके और 6 छक्के, 1.10 करोड़ पाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने यूएई बॉलर के खोले धागे, भारत ने यूएई को 10 विकेट से हराया

Highlights Vaibhav Suryavanshi ACC U19 Asia Cup, 2024: मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने एक करोड़ दस लाख रुपये में खरीदा था। Vaibhav Suryavanshi ACC U19 Asia Cup, 2024: यूएई के खिलाफ क्लास के साथ शानदार पारी खेली। Vaibhav Suryavanshi ACC U19 Asia Cup, 2024: पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के सामने बुरी तरह से संघर्ष करते दिखे थे।

Vaibhav Suryavanshi ACC U19 Asia Cup, 2024: इंडियन प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी में 1.10 करोड़ रुपये की रकम हासिल करने वाले 13 साल के वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 एशिया कप में कमाल कर दिया। वैभव ने 46 गेंद में 76 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने यूएई को 10 विकेट से हराया। यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में 10 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और 16.1 ओवर में बिना विकेट खोए 143 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत को पहले मैच में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में जापान को हराया था।

