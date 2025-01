Usman Khawaja Sri Lanka vs Australia: 232 रन, 352 गेंद, 16 चौके और 1 छक्का?, श्रीलंका के खिलाफ उस्मान ख्वाजा की कहानी, गॉल में रचा इतिहास

Highlights Usman Khawaja Sri Lanka vs Australia, 1st Test 2025: दूसरे दिन टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाया। Usman Khawaja Sri Lanka vs Australia, 1st Test 2025: प्रभात जयसूर्या की गेंद पर एक रन लेकर रिकॉर्ड बनाया। Usman Khawaja Sri Lanka vs Australia, 1st Test 2025: 1 छक्के और 16 चौके की मदद से पारी खेली।

Usman Khawaja Sri Lanka vs Australia, 1st Test 2025: श्रीलंका के गॉल में पहले टेस्ट मैच सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इतिहास कायम किया। उस्मान ख्वाजा का पहला टेस्ट दोहरा शतक है। इस दौरान 232 रन की मैराथन पारी खेली। ख्वाजा ने 352 गेंद का सामना किया और 1 छक्के और 16 चौके की मदद से पारी खेली। ख्वाजा ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाया। वह प्रभात जयसूर्या की गेंद पर एक रन लेकर रिकॉर्ड बनाया। ख्वाजा ने स्टीव स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 266 रन की साझेदारी की।

दोनों बल्लेबाजों ने शतक पूरा किया था। बांग्लादेश के खिलाफ जेसन गिलेस्पी के 201 रन के बाद ख्वाजा एशिया में दोहरा शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई हैं। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। मैथ्यू हेडन (201* बनाम भारत, चेन्नई, 2001), डीन जोन्स (210 बनाम भारत, 1986 मद्रास टाई टेस्ट में), ग्रेग चैपल (235 बनाम पाकिस्तान), मार्क टेलर (334* बनाम पाकिस्तान, पेशावर, 1998) हैं।

38 वर्षीय ख्वाजा ने पहले दिन अपना 16वां टेस्ट शतक लगाया था। श्रीलंका में दोहरा शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। इस पारी के साथ उन्होंने हाल ही में खराब प्रदर्शन को भी समाप्त कर दिया। इस सप्ताह के टेस्ट से पहले अपनी पिछली 16 पारियों में केवल दो अर्धशतक ही बना पाए थे।

कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपनी इस पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन भी पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 15वें और ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनसे पहले एलेन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग ने यह उपलब्धि हासिल की थी। स्मिथ ने इस टेस्ट से पहले 9999 रन बनाए थे।