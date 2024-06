USA vs PAK Highlights Video: हलुए कैच देकर पवेलियन लौटे पाकिस्तानी खिलाड़ी, अमेरिका ने आम की तरह लपके कैच

Highlights T20 World Cup 2024: अमेरिका टीम ने पूर्व चैम्पियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर टी20 विश्व कप में सबसे बड़ा उलटफेर किया 2007 वनडे विश्व कप में आयरलैंड ने पाकिस्तान को तीन विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था पाकिस्तान की टीम सात विकेट पर 159 रन ही बना सकी, जवाब में अमेरिका ने तीन विकेट पर 159 रन बनाये

USA vs PAK Highlights Video: क्रिकेट में शुरूआती कदम रखने वाली अमेरिका टीम ने पूर्व चैम्पियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर टी20 विश्व कप में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। इससे पाकिस्तान क्रिकेट की दुर्दशा की बानगी भी मिलती है जिसे 2007 वनडे विश्व कप में आयरलैंड ने तीन विकेट से हराकर टूर्नामेंट से उसका बोरिया बिस्तर बांध दिया था।

अमेरिका ग्रुप ए में अब शीर्ष पर है जिसने पहले मैच में कनाडा को सात विकेट से हराया था । अब उसे भारत से खेलना है । पहले गेंदबाजी चुनते हुए अमेरिका के बायें हाथ के स्पिनर नोस्तुष केंजिगे ने 30 रन देकर तीन विकेट लिये। पाकिस्तान की टीम सात विकेट पर 159 रन ही बना सकी । जवाब में अमेरिका ने तीन विकेट पर 159 रन बनाये। कप्तान मोनांक पटेल ने 38 गेंद में 50, आरोन जोंस ने 26 गेंद में 36 और एंड्रिस गौस ने 26 गेंद में 35 रन की पारियां खेली।

सुपर ओवर मोहम्मद आमिर ने फेंका जिसमें अमेरिका ने 18 रन बनाये जबकि आठ रन अतिरिक्त के इसमें शामिल थे । वहीं अमेरिका के सौरभ नेत्रवलकर ने अनुशासित गेंदबाजी करके सिर्फ 13 रन दिये । पाकिस्तान ने सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिये उतरने में काफी समय लिया । अमेरिका के फील्डर इंतजार करते रहे और मैदानी अंपायरों को दखल देना पड़ा। इससे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का अमेरिका का फैसला सही साबित हुआ जब मोहम्मद रिजवान दूसरे ही ओवर में नेत्रवलकर की गेंद पर स्टीवन टेलर को कैच दे बैठे।

अमेरिका ने पावरप्ले में 44 रन बनाये। पटेल ने शाहीन शाह अफरीदी को चौथे ओवर में लगातार चौके जड़े । नसीम शाह ने पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई जब टेलर ने विकेट के पीछे मोहम्मद रिजवान को कैच थमाया । एंड्रिस गौस ने इसी ओवर में दो चौके लगाये । उन्होंने हारिस रऊफ को एक और चौका जड़ा । पटेल ने कवर में इफ्तिखार अहमद को दो चौके लगाये। वहीं अफरीदी को मिड आफ में चौका और सिर के ऊपर से स्ट्रेट छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया । दोनों के बीच 68 रन की साझेदारी को रऊफ ने तोड़ा और गौस को आउट किया।

इसके बाद आमिर ने पटेल को पवेलियन भेजा । आरोन जोंस और नीतिश कुमार (14 गेंद में 14) ने मैच को सुपर ओवर में खिंचा । अमेरिका को तीन गेंद में 12 रन चाहिये थे जब जोंस ने रऊफ की फुलटॉस गेंद पर छक्का लगाया । इससे पहले पाकिस्तान के उस्मान खान ने केंजिगे की गेंद पर खराब शॉट खेलकर विकेट गंवाया । फखर जमां ने अली खान की गेंद पर पैडल स्वीप खेलने के प्रयास में टेलर को आसान कैच दे दिया।

पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 26 रन था । शादाब खान ने 25 गेंद में 46 और कप्तान बाबर आजम ने 43 गेंद में 44 रन बनाये । केंजिगे ने हालांकि शादाब और आजम खान को लगातार दो गेंदों पर आउट करके अमेरिका को मैच में लौटाया । आखिर में इफ्तिखार अहमद ने 14 गेंद में 18 और शाहीन शाह ने 16 गेंद में नाबाद 23 रन बनाकर पाकिस्तान को 150 रन के पार पहुंचाया ।