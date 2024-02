Highlights दिल्ली कैपिटल्स की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 43 गेंदों में नाबाद 64 रनों की पारी खेली जबकि कप्तान मेग लैनिंग 43 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुईं यह डब्ल्यूपीएल सीजन-2 में दिल्ली कैपिटल्स की दूसरे मैच में पहली जीत है

UP Warriorz vs Delhi Capitals Women, 4th Match: महिला प्रीमियर लीग में सोमवार को हुए एकतरफा मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। दिल्ली की सलामी जोड़ी मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा ने अपने बल्ले से कमाल किया। शेफाली ने 36 गेंदों में छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। वर्मा ने 43 गेंदों में नाबाद 64 रनों की पारी खेली। इस अर्धशतकीय पारी में उनके 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। जबकि कप्तान लैनिंग 43 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुईं। कप्तान ने 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन आउट होने से पहले वह टीम के लिए जीत निर्धारित कर चुकीं थी। यह डब्ल्यूपीएल सीजन-2 में दिल्ली कैपिटल्स की दूसरे मैच में पहली जीत है। जबकि यूपी की दूसरी है। दिल्ली अपना पहला मुकाबला गत चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार गई थी।

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 119 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने घातक बल्लेबाजी करते हुए 14.3 ओवर में एक विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 123/1 रहा। तीसरे नंबर की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने चौका जड़कर दिल्ली कैपिटल्स को जीत का स्वाद चखाया। यूपी की तरफ से एक्लेस्टन ने एकमात्र विकेट लिया।

