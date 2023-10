World Cup 2023: बाबर आजम के लीक चैट को लेकर पाकिस्तान में मचा हंगामा, पीसीबी प्रमुख आए निशाने पर, जानें मामला

Highlights पीसीबी प्रमुख लाइव टीवी पर बाबर का व्हाट्सऐप मैसेज शेयर किया अब इस मामले ने पाकिस्तान में तूल पकड़ लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख ज़का अशरफ विवादों में आ गए हैं

ICC World Cup 2023: भारत में हो रहे क्रिकेट विश्वकप में पाकिस्तान टीम की हालत खराब है। खराब खेल के लिए तो पाक टीम की आलोचना हो ही रही है लेकिन इस बीच टीम के कप्तान बाबर आजम के एक मैसेज लीक करने के मामले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख ज़का अशरफ विवादों में आ गए हैं। ये मामला इतना बढ़ गया है कि कई पूर्व खिलाड़ी भी इसमें कूद गए हैं।

दरअसल पीसीबी प्रमुख लाइव टीवी पर बाबर का व्हाट्सऐप मैसेज शेयर किया था। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान मीडिया में ये कहा जा रहा था कि पीसीबी के प्रमुख और उंचे पदों पर बैठे लोगों ने बाबर से बात करना बंद कर दिया है। वो न तो बाबर का फोन उठा रहे हैं न ही मैसेज का जवाब दे रहे हैं। इसी मामले की सफाई देते हुए पीसीबी प्रमुख ने बाबर आजम की पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नासिर के साथ एक कथित चैट लीक कर दी है। चैट में बाबर की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पीसीबी चीफ से संपर्क नहीं किया था।

अब इस मामले ने पाकिस्तान में तूल पकड़ लिया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनुस ने एक्स पर लिखा, "ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये काफ़ी निराशाजनक है। खुश हो गए आप लोग। कृपया बाबर आजम को अकेला छोड़ दीजिए। वो पाकिस्तान क्रिकेट की संपत्ति हैं।"

Ya kya Karna ki koshish kar raha ho aap loog??? This is pathetic !!!

Khush ho gaya aap loog. Please leave @babarazam258 alone 🙏🏽. He’s an asset of Pakistan Cricket @TheRealPCB@ARYNEWSOFFICIAL@Salman_ARYhttps://t.co/pcM90yUGqy