Viral Video: ऋषभ पंत की नकल करने चला था पाकिस्तानी बल्लेबाज, गेंद ही नहीं दिखी, सोशल मीडिया पर जमकर हुई ट्रोलिंग, देखिए

Viral Cricket Video: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आपने अक्सर नो लुक शॉट खेलते हुए देखा होगा। ऋषभ पंत ये शॉट बेहद परफेक्शन से खेलते हैं। लेकिन हाल ही में जब पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज सैम अयूब ने एक टूर्नामेंट में पंत की नकल करने की कोशिश की तो बुरी तरह असफल रहे। सैम अयूब को गेंद दिखी ही नहीं और वह कैच आउट होकर पवैलियन लौट गए। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब लोगों ने सैम अयूब के खूब मजे लिए।

बता दें कि सैम अयूब चैंपियंस कप में फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में डॉल्फ़िन के खिलाफ मुकाबले में पैंथर्स के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे थे। सामने गेंदबाज मीर हमजा थे और इस समय अयूब छह रन बनाकर खेल रहे थे। हमजा की गेंद को अयूब ने लेग साइड पर फ्लिक कर के छक्का मारने की कोशिश की। लेकिन गेंद गई ऑफ साइड में सीधे फील्डर के हाथ में। इस तरह सैम अयूब सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने।

यह वाकया पैंथर्स की पारी के तीसरे ओवर के दौरान हुआ। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन मीर हमजा ने पैंथर्स को दो झटके देते हुए शुरुआत में ही अयूब और अब्दुल वाहिद बंगलजई को वापस भेज दिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मीर हमजा ने हाल ही में बांग्लादेश टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन किया था।

ऋषभ पंत का नो लुक शॉट (Rishabh Pant no look shot)

अब अगर आपने अब तक ऋषभ पंत का नो लुक शॉट नहीं देखा है तो हम आपके लिए ये खास नजारा खोज के लाए हैं। पंत की बल्लेबाजी का ये वीडियो आईपीएल के दौरान का है। दुर्घटना के बाद वापसी करने वाले पंत ने केकेआर के खिलाफ ऐसा नो लुक शॉट खेला कि स्टैंड में बैठे कोलकाता नाइटराइडर्स के मालिक शाहरुख खान भी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक सके।

Stuart Broad " Rishabh Pant’s probably the one on whom there’s a lot of discussion about.There was a shot I saw him play against KKR, a no-look flick over a deep square leg for six. The moment he played that shot,I thought, he has got to T20 WC squad."pic.twitter.com/5SEDD8Hv5H