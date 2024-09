Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: 147 साल में दूसरी बार?, 7 टेस्ट और 4 शतक और 4 फिफ्टी?, 174 गेंद में खेली 114 रन की पारी, 11 चौके लगाकर श्रीलंका को उबारा

Highlights Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ये कारनामा इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है। Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: ग्लेन फिलिप्स (52 रन देकर दो विकेट) की गेंद पर आउट होने के बाद यह भागीदारी खत्म हुई। Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: कामिंदु मेंडिस ने कामचलाऊ स्पिनर रचिन रविंद्र पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया।

Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test 2024: श्रीलंका के स्टार कामिंदु मेंडिस टेस्ट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 टेस्ट में 4 शतक और 4 अर्धशतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। जुलाई 2022 में अपना पहला टेस्ट खेलने के बाद से मेंडिस ने अपने 7 टेस्ट में से कम से कम एक 50-प्लस स्कोर बनाया। अब बुधवार को गॉल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में मेंडिस ने शतक जड़ दिया। इसके साथ ही अपने पहले सात टेस्ट मैचों में से प्रत्येक में उनका स्कोर पचास से अधिक है। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ये कारनामा इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है।

पिछले साल पाकिस्तान के सऊद शकील अपने पहले सात टेस्ट मैचों में से प्रत्येक में 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले पहले टेस्ट खिलाड़ी बने। इससे पहले, भारत के सुनील गावस्कर, पाकिस्तान के सईद अहमद, वेस्टइंडीज के बेसिल बुचर और न्यूजीलैंड के बर्ट सटक्लिफ ने अपने पहले छह टेस्ट मैचों में से प्रत्येक में अर्धशतक बनाए थे।

मध्यक्रम बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस (114 रन) के शानदार शतक की बदौलत श्रीलंका मुश्किल हालात से उबरकर बुधवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के शुरूआती दिन स्टंप तक सात विकेटपर 302 रन बनाने में कामयाब रही। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विलियम ओरोरके ने 57 रन देकर तीन विकेट चटकाये लेकिन कामिंदु मेंडिस को कोई परेशानी नहीं हुई।

उन्होंने अपने सातवें टेस्ट में चौथा शतक जड़ दिया। बायें हाथ के बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस को बल्लेबाजी के लिए ऊपरी क्रम में उतारा गया जिन्होंने महज 11 पारियों में 800 से ज्यादा रन बना लिये हैं और वह श्रीलंका के लिए सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहे हैं, अभी यह रिकॉर्ड रॉय डायस के नाम है।

इन चार शतकों के अलावा कामिंदु मेंडिस चार अर्धशतक भी लगा चुके हैं। इस टेस्ट से पहले वह सातवें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अब उन्हें पांचवें नंबर पर उतारा गया। वह अकसर पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ खेलते और उनके आउट हो जाने के बाद उनका जोड़ीदार ही नहीं बचता।

न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के 175 रन पर पांच विकेट झटक लिये थे और उसके पास उनकी पारी जल्दी खत्म करने का मौका था। कामिंदु मेंडिस ने कुसल मेंडिस (50 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 103 रन की भागीदारी निभाकर श्रीलंका को वापसी करने में मदद की। कामिंदु मेंडिस ने कामचलाऊ स्पिनर रचिन रविंद्र पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया।

कुसल मेंडिस के ग्लेन फिलिप्स (52 रन देकर दो विकेट) की गेंद पर आउट होने के बाद यह भागीदारी खत्म हुई। इससे पहले श्रीलंका से सुबह टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के बाद अपने सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (27 रन) और दिमुथ करुणारत्ने (02) के विकेट जल्दी गंवा दिये।

ओरोरके ने दोनों को आउट किया। फिर ओरोरके की गेंद से चोट लगने के बाद एंजेलो मैथ्यूज रिटायर हो गये। वह लंच के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने 36 रन बनाये। फिलिप्स ने फिर कप्तान धनजंय डि सिल्वा (11 रन) को बोल्ड किया।